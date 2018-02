„Priklausomybes, ligas išgydė Dievas“

Į redakciją užsukęs ukmergiškis Egidijus Daunoravičius sakė, jog atėjęs pasikalbėti dėl laikraštyje išspausdinto skelbimo apie būrėją, kuri galinti išgydyti „nuo visų ligų“, priklausomybių, neištikimybės ir kitų blogybių.

Vyriškis neslėpė pasipiktinimo, kad tokie šarlatanai apgaudinėja žmones ne tik jiems nepadėdami, bet dar ir pakenkdami. Savo argumentus jis grindė Biblija ir citavo Šventojo Rašto žodžius: „O bailiams, neištikimiems, nešvankėliams, žudikams, ištvirkėliams, burtininkams, stabmeldžiams ir visiems melagiams skirta dalis ežere, kuris dega ugnimi ir siera; tai yra antroji mirtis“ (Apr. 21,8).

Dar daugiau pabendravus paaiškėjo, jog Egidijus – Evangelijos skleidėjas, vienas iš tų, į kuriuos kartais žiūrime įtariai, kai jie prieina tiesiog gatvėje, užkalbina autobuse, kitose viešose vietose, aiškindami Šventojo Rašto tiesas.

Gyvenimo istorija – filmuke

E. Daunoravičius pasakojo, kaip tapo Evangelijos skelbėju: „Kažkada buvo laikai, kai sirgau depresija, turėjau didelį kraujo spaudimą, man buvo taip sunku, kad norėjau nusižudyti. Bet kai prieš dešimtį metų į savo širdį įsileidau Jėzų, man dingo ligos, priklausomybės. Aš gyvenu visai kitą gyvenimą.“

Egidijus savo istoriją išdėstė filmuke „Egidijaus liudijimas“, kurį ir dabar galima rasti socialiniame tinkle „YouTube“. Vyriškis pasakoja, jog dviejų mėnesių jis susirgo plaučių uždegimu, tėvų ir medikų rūpesčiu buvo išgydytas. Jam esant dvejų, dėl nepaklusnumo prižiūrėti berniuką atsisakė dvi auklės. „Būdamas trejų, prisigėriau daug vaistų, dėl to labai norėjau miegoti. Kai diedukas pamatė, kad trūksta tablečių, tėvai mane nuvežė į ligoninę, išplovė skrandį ir likau gyvas. Man pradėjus eiti į mokyklą, visur buvau blogiausias. 1993-iaisiais, būdamas vienuolikos, su dvidešimt ketverių metų draugu važiavau motociklu ir trenkėmės į medį. Draugas žuvo vietoje, o man konstatavo smegenų sutrenkimą. Gydytojai močiutei sakė, kad esu gimęs po laiminga žvaigžde. Penkiolikos kritau iš didelio aukščio, dėl to trūko blužnis, pasipylė kraujai. Ir vėl močiutei gydytojai kalbėjo, kad tik atsitiktinumo dėka išlikau gyvas.

Vėliau pradėjau rūkyti, gerti, mane išmetė iš vienos mokyklos, po to – iš kitos, „sėdau“ į nepilnamečių koloniją. Iš ten pabėgau. Norėjau mokytis, bet kadangi labai gėriau, mane išmetė iš technikumo, profesinės mokyklos.

Norėdamas nusižudyti prisigėriau vaistų. Tačiau tai pastebėjęs vienas žmogus mane nuvežė į ligoninę ir dar kartą buvau išgelbėtas. Pabandžiau išeiti iš gyvenimo persipjovęs venas. Kai jau buvo ištekėjęs beveik visas kraujas, mane nuvežė į ligoninę ir venas užsiuvo.

Dvidešimties pirmą kartą sėdau į kalėjimą. Kadangi buvo priimti nauji kodeksai, išėjau į laisvę ir išvažiavau į užsienį. Ten vogiau, dėl to mane deportavo atgal. Sugrįžęs į Lietuvą antrą kartą sėdau į kalėjimą. Ten paragavau narkotikų, pradėjau lošti. Kai išėjau į laisvę, vėl gėriau. Trečią kartą sugrąžintas už grotų vartojau narkotikus, smarkiai lošiau“, – dėstė savo gyvenimo karčias patirtis vyriškis.

Egidijus filmuke taip pat pasakojo, kad antrą kartą sėdėdamas kalėjime pradėjo skaityti knygą, kurioje buvo rašoma, jog mes patys kalti, kad tokie esame, tuo tarpu jis visada kaltindavęs kitus. Kai trečią kartą atsidūrė už grotų, vaikinas dar kartą į rankas paėmė tą pačią knygą. Ten buvo rašoma, jog „reikia Dievo“.

„Kalėjime pabandžiau nevartoti narkotikų, nelošti, tačiau išėjus į laisvę vėl viskas ėmė kartotis. Iš pradžių visi siūlė kvaišalų, tačiau „kranelis užsisuko“ ir aš, padaręs nusikaltimą siekdamas gauti pinigų narkotikams, ketvirtą kartą sėdau. Tuomet sirgau depresija, hipertonija. Gėriau vaistus nuo šių ligų. Pradėjau galvoti, kad viskas tik blogėja, ir vėl paėmiau į rankas tą pačią knygą. Ir nutariau: užteks kaltinti kitus, pradėsiu nuo savęs. Dar kartą perskaitęs, kad man reikia Dievo, tariau sau: užteks, viską dariau savo jėgomis, dabar pasikliausiu Dievu. Nuėjau į koplytėlę, kunigas man davė Naująjį Testamentą. Skaitau jį ir nieko nesuprantu. Tada man pasakė, kad atvažiuoja veiklieji vyrai (Lietuvos veikliųjų žmonių bendrija, kurios nariai skleidžia Evangeliją – aut.). Nuėjęs į susitikimus su jais išgirdau liudijimus, kad jie būdami laisvėje jau nevartoja narkotikų, negeria, nerūko, turi šeimas ir yra laimingi. Ir jie pasakė, kad tai padarė Jėzus Kristus. Evangelija skelbia, kad Jėzus numirė už mane, aš turiu atgailauti ir įsileisti jį į širdį. Aš laikiausi Jėzaus ir jis nuėmė mane nuo narkotikų, rūkymo, alkoholio, aš nesikeikiu, man nereikia gerti vaistų, nes abi ligos pradingo. Mane užplūdo ramybė, kokios gyvenime niekada neturėjau. Garbė, šlovė Jėzui Kristui“, – tokiais žodžiais baigėsi filmukas.

Studijuoja Biblijos institute

Pokalbio metu redakcijoje Egidijus pratęsė savo gyvenimo istoriją. „2012–2013 ir 2015–2016 metais studijavau Ukrainoje, prie Kijevo esančiame miestelyje Andrejevka veikiančiame pasaulinės organizacijos „Word of Life Ukraine“ („Slovo žitja“) įkurtame Biblijos institute. Jo steigimo iniciatoriai – iš Argentinos atvykę didikų Radvilų palikuonys sutuoktiniai Laura ir Georgijus Radzviliuk. Čia kasmet studijuoja 30–50 merginų ir vaikinų, taip pat organizuojamos stovyklos jaunimui iš viso pasaulio. Per vasarą jų susirenka apie tūkstantis. Pavyzdžiui, šįmet buvo suvažiavę jaunuoliai ir merginos iš Kazachstano, Baltarusijos, Kanados, Moldovos, kitų šalių.

Čia gyvena apie 50 misionierių, iš jų daugiau kaip 10 – sutuoktiniai, atvyksta paskaitininkai iš viso pasaulio, kurie moko krikščioniškų vertybių, aiškina, ką skelbia Dievo žodis“, – kalbėjo pašnekovas.

Jis taip pat atskleidė ir kasdienį gyvenimą: „Studijų metu vaikinai ir merginos gyvena atskiruose pastatuose, iki pietų vyksta paskaitos, taip pat gaminame maistą, dirbame buities darbus, sportuojame. Važinėjame į Kijevą skelbti Evangelijos gatvėse, mokyklose, pasakoti apie Jėzų, patarnaujame bažnyčiose.“

Vienerių metų studijos ir pragyvenimas kainuoja pusantro tūkstančio dolerių. Vyriškis per laiką, kai nestudijavo, pinigų užsidirbo Lietuvoje, Norvegijoje.

„Esu pašauktas tarnauti Kristui skelbiant jo žodį“

E. Daunoravičius teigia, kad Ukmergėje yra evangelikų bažnyčių, tačiau tokių kaip jis, „einančių į žmones“ ligoninėse, kapinėse, gatvėse, nėra. Jis neslepia ir priežasties – nenorima diskomforto. „Kai prieinu prie žmogaus ir pradedu aiškinti Dievo žodį, kartais išgirstu pašaipų, priekaištų, kad esu sektantas. Bet aš neprieštarauju Biblijai, tikiu Jėzumi Kristumi, kuris gimė iš Mergelės Marijos, ir yra visų žmonių Dievas ir gelbėtojas. Tačiau evangelikai moko, kaip suprasti ir gyventi pagal Šventąjį Raštą, priimti į širdį Jėzų, nes jis yra tarp mūsų, gyvas, nes prisikėlęs“, – pasakojo Egidijus.

Jis sakė, kad Šventasis Raštas moko, koks turi būti vyras, tėvas, kaip turi gerbti, mylėti žmoną, vaikus, o moteris – nuolanki, paklusni vyrui. „Bet ne diktatoriui vyrui, kuris girtuokliauja, smurtauja. Moteris protingesnė. Tačiau yra emocionali, o vyras turi loginį mąstymą. Dievas visada šaukia vyrą, o moterį duoda kaip padėjėją. Ji gali padėti vyrui tapti tikru vyru ir gali jį paversti skuduru“, – įsitikinęs pamokslininkas.

Anot jo, bendraudamas su žmonėmis išgirsta daug pasakojimų apie jų patirtas nelaimes, ligas, netektis, nusivylimą, depresiją. Egidijus teigia, jog žmogus turi sielą, kurią davė Dievas, ir ji visada ieško kūrėjo bendrauti. „Bet kai mes viską užpildom tik materialiais dalykais, siela liūdi. Dėl to, stokojant Dievo meilės ir kankinantis dėl gyvenimo beprasmybės, žmones apima depresija, mintys apie savižudybę.“

E. Daunoravičius neslepia, kodėl pasirinko būtent evangelikų bažnyčią: „Esu krikščionis – Kristaus mokinys, pasekėjas. O Kristaus mokymas yra Šventajame Rašte. Mūsų autoritetas yra Šventasis Raštas ir Jėzus. Buvęs katalikas Martynas Liuteris, augustinų vienuolis ir kunigas, prikalė 95 tezes prie Vitenbergo pilies bažnyčios durų. Tai buvo žinia, kad Dievas atleidžia mūsų kaltes be jokių mūsų nuopelnų ir darbų, tik iš savo malonės. Vienintelis Dievas ir vienintelis tarpininkas tarp Dievo ir žmogaus – Jėzus Kristus, ir nė vienas neateina pas Tėvą kitaip – tik per Jį. „Jūs juk esate išgelbėti malone per tikėjimą ir ne iš savęs, bet tai yra Dievo dovana9ir ne darbais, kad kas nors nesigirtų. 10Mes esame jo kūrinys, sutverti Kristuje Jėzuje geriems darbams, kuriuos Dievas iš anksto paskyrė mums atlikti“, – rašoma laiške efeziečiams (Ef 2,8-9). Žmonės garbina stabus, eina keliais aplink bažnyčias ir paveikslus, tikėdami, kad dėl to bus atleistos jų nuodėmės. O „Išėjimo knygoje“ rašoma: „Nedirbsi sau drožinio nei jokio paveikslo, panašaus į tai, kas yra aukštai danguje ir kas yra čia, žemėje, ir kas yra vandenyse po žeme. /Jiems nesilenksi ir jų negarbinsi, nes aš VIEŠPATS, tavo Dievas, esu pavydus. Dievas, skiriantis bausmę už tėvų kaltę vaikams – trečiajai ir ketvirtajai kartai tų, kurie mane atmeta, bet rodantis ištikimą meilę iki tūkstantosios kartos tiems, kurie mane myli ir laikosi mano įsakymų“ (Iš 20,3-6). Šventajame Rašte nėra rašoma apie skaistyklą, nes ją išsigalvojo žmonės. Katalikų kunigams tenka mokėti už žmogaus palaidojimą, pakrikštijimą, vestuvių apeigas, užperkamas Mišias. Evangelikų bažnyčių pastoriai už porų tuokimą, krikštynas, laidotuves pinigų neima.“

„Dirbsiu ten, kur Dievas pašauks…“

Kalbėdamas apie ateitį Egidijus prisipažįsta, kad norėtų būti misionieriumi. Dėl to dar kartą vyks į Ukrainą, Biblijos institutą, kad pasisemtų kuo daugiau žinių ir įgytų praktikos. Jis skleis Evangeliją, kad padėtų žmonėms pradėti studijuoti ir gyventi pagal Šventąjį Raštą, nes tuomet jie kardinaliai pasikeičia: šeimos susitaiko, vienas kitam viską atleidžia, išsilaisvinama nuo ligų, priklausomybių.

Pasiteiravus, kur jis misionieriaus, atsakė trumpai: „Dievas mane pašaukė skelbti Evangeliją gatvėse ir dirbsiu ten, kur Jis pasiųs…“

Nuotraukos iš asmeninio archyvo