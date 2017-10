Tvarkyti teritorijas padeda UAB „Ukmergės butų ūkis“

Auksė KANIŪTĖ

Savivaldybės taryba patvirtino UAB „Ukmergės butų ūkis“ teritorijų priežiūros paslaugų tarifą – 0,053 Eur be PVM per mėnesį už tvarkomos teritorijos 1 kvadratinį metrą (tvarkant teritoriją ne rečiau kaip du kartus per savaitę). Taip pat bend-rovei nustatė mokestį už žolės pjovimą – 0,025 Eur be PVM už vieną kartą nupjautos teritorijos kvadratinį metrą.

Priimtas sprendimas ir dėl UAB „Ukmergės butų ūkis“ daugiabučių gyvenamųjų namų laiptinių valymo paslaugų tarifo – jis nustatytas 0,35 Eur be PVM per mėnesį už valomo ploto 1 kvadratinį metrą (valant laiptinę ne rečiau kaip kartą per savaitę).

UAB „Ukmergės butų ūkis“ direktorius Giedrius Pocius pasakojo, kad liepos mėnesį buvo pradėta teikti daugiabučių teritorijų priežiūros paslauga:

„Šįmet patvirtinus Ukmergės miesto ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros taisykles, sugriežtėjo reikalavimai prižiūrint teritorijas – savininkai privalo žaliuosiuose plotuose užtik-rinti savalaikį žolės nupjovimą, prižiūrint taip, kad žolė būtų ne aukštesnė kaip 50 cm, o prie daugiabučių gyvenamųjų namų – ne aukštesnė kaip 30 cm, reguliariai tvarkyti ir valyti teritoriją, valyti sniegą, užtikrinant saugų pėsčiųjų eismą. Kad įvykdytų šiuos reikalavimus, ukmergiškiai gali pasirinkti, kaip prižiūrėti jiems priklausančias teritorijas: patys šienauti ir tvarkyti aplinką, samdyti žmones ar įmones. Džiaugiamės, kad tvarkyti aplinką dažnai patikima mums. Esame pasirašę sutartis su 57 daugiabučiais namais. Daugiausia mūsų prižiūrimų namų yra Pivonijos mikrorajone, rūpinamės beveik visų Pramonės mikrorajono bei buvusio karinio miestelio namų teritorijomis.“

Iš viso UAB „Ukmergės butų ūkis“ tvarko 92 tūkstančių kvadratinių metrų plotą, vieno namo teritorijos vidutinis plotas – apie 1 600 kvadratinių metrų.

Įmonėje šiuo metu jau dirba penki aplinkos tvarkytojai, aprūpinti visais reikiamais įrankiais, o teritorijos šienaujamos profesionalia vejos pjovimo technika. „Kadangi prižiūrimų teritorijų daugėja, ateinančiais metais planuojame priimti daugiau žmonių, kad galėtume užtikrinti kokybišką ir savalaikį paslaugų teikimą“, – atskleidė planus G. Pocius.

Direktorius paaiškino, kad teikiant paslaugą per savaitę mažiausiai du kartus sutvarkoma daugiabučio aplinka – surenkamos, sušluojamos šiukšlės, išraunamos tarp plytelių išaugusios žolės, tvarkomos prie laiptinių esančios avalynės valymui skirtos duobės. Šienaujama kartą per mėnesį. Rudenį renkami lapai, žiemą bus valomas sniegas nuo kiemo šaligatvių.

„Nutarėme teikti dar vieną paslaugą – valyti gyventojų laiptines. Nors oficialiai dar nepradėjome siūlyti šios paslaugos, tačiau jau esame gavę vieno daugiabučio prašymą šiam darbui atlikti“, – sakė vadovas.

Laiptinės kartą per savaitę bus iššluojamos, išplaunamos, kartą per metus – išvalomi langai.

„Ukmergės rajone yra 400 daugiabučių, mes administruojame 250, – supažindino direktorius. – Namų administravimas – pagrindinė mūsų funkcija, tačiau siekiam suteikti ir daugiau paslaugų, reikalingų daugiabučių namų gyventojams.“

G. Pocius minėjo, jog yra nemažai daugiabučių, kurie nevykdo Ukmergės miesto ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros taisyklių nuostatų, tad dėl to yra miesto seniūnijos įspėti. Jeigu ir toliau nepaisys reikalavimų, jiems gali būti skirtos baudos. „Kad nereikėtų to patirti, mes esame pasiruošę kokybiškai suteikti paslaugas – namams pareiškus norą, galime tvarkyti jų teritorijas. Tam reikia gauti daugiau kaip 50 procentų butų savininkų sutikimą ir mums pateikti prašymą“, – sakė vadovas.

Tvarkymo paslaugas UAB „Ukmergės butų ūkis“ gali teikti ne tik savo administruojamiems namams, bet ir daugiabučių bend-rijoms, taip pat privatiems, juridiniams asmenims: „Reikėtų kreiptis į mūsų bendrovę, mes pateiktume pasiūlymą dėl kainų, paslaugų teikimo sąlygų ir sudarytume sutartį. Pavyzdžiui, dėl teritorijos tvarkymo jau sudaryta sutartis su Ukmergės kultūros centru.“

G. Pocius pažymėjo, kad gyventojams yra naudinga naudotis UAB „Ukmergės butų ūkis“ paslaugomis: „Esame visada pasiruošę geranoriškai bendradarbiauti, nedelsdami reaguojame į pastabas ir pasiūlymus.“

Šiuos įmonės vadovo žodžius patvirtina Žiedo gatvės 3 namo atstovas Andrius Kalesnikovas: „UAB „Ukmergės butų ūkis“ teikiama paslauga esame patenkinti – darbai atliekami laiku, be to, paprašius, kad žolę nupjautų kiek anksčiau, negu priklauso, prašymas buvo įvykdytas. Įmonės darbuotojai taip pat sutvarkė gyvatvorę, kuri jau seniai nebuvo karpyta. Jeigu kyla klausimų – jie nedelsiant išsprendžiami. Anksčiau, kai patys rūpinomės teritorijos priežiūra, kildavo ir nesusipratimų – vieni norėjo tvarkytis, kiti – nelabai. Dabar to rūpesčio neliko – visi mokame vienodai.“