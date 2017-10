Tvarką gali pakeisti Aplinkos ministerija

Į redakciją kreipėsi rajono ūkininkė. Ji papasakojo, kad šį rudenį nemažai ukmergiškių ūkininkų susiduria su aktualia problema. Rajone dėl gausių liūčių paskelbta ekstremali situacija, laukai įmirkę. Moters teigimu, prie fermų esančios srutų duobės perpildytos, semia teritoriją, bet jų vežti į laukus ir pilti į dirvą negalima.

„Ūkininkai atsidūrė nežinioje, jiems gresia baudos. Ką daryti, kur kreiptis? Artėja lapkričio 1-oji, iki kada leidžiama į laukus vežti mėšlą ir srutas. Manau, kad iki to laiko srutų duobės nebus ištuštintos, – bėdojo laikraščio skaitytoja. – O gal šį rudenį bus padaryta išimtis ir ūkininkams neskirs baudų?“

Ūkininkės klausimą perdavėme Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentui. Ukmergiškei atsakė departamento direktoriaus pavaduotoja Brigita Stankevičiūtė.

Ji pakomentavo, kokia administracinė atsakomybė už netinkamą srutų tvarkymą numatyta Administracinių nusižengimų kodekso 246 ir 260 straipsniuose.

Nuotekų išleidimas į aplinką viršijant leidime nustatytas išleidžiamų teršalų ribines vertes ar pažeidžiant kitas leidime nustatytas nuotekų išleidimo sąlygas arba nuotekų išleidimas į aplinką pažeidžiant teisės aktuose nustatytas išleidžiamų teršalų ribines vertes ar kitus nuotekų išleidimo į aplinką reikalavimus, kai pagal teisės aktus leidimas išleisti nuotekas nereikalingas, užtraukia baudą asmenims nuo 60 iki 300 eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo 170 iki 1 170 eurų. Nuotekų išleidimas į aplinką be nustatyta tvarka išduoto leidimo, kai pagal teisės aktus šis leidimas yra reikalingas, nuotekų išleidimas į drenažo sistemas užtraukia baudą asmenims nuo 120 iki 580 eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo 300 iki 1 450 eurų. Pakartotinai padaryti minėtieji administraciniai nusižengimai užtraukia baudą asmenims nuo 300 iki 1 150 eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo 500 iki 3 000 eurų.

Srutų paskleidimas dirvožemio paviršiuje arba įterpimas į dirvožemį be nustatyta tvarka parengto ir suderinto tręšimo plano, kai pagal teisės aktus tręšimo planas yra reikalingas, arba nesilaikant tręšimo plane nustatytų tręšimo normų, arba pažeidžiant kitus srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimus, užtraukia įspėjimą arba baudą asmenims nuo 90 iki 230 eurų ir baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo 230 iki 430 eurų.

Padarius pažeidimą pakartotinai asmenims gresia bauda nuo 230 iki 430 eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo 500 iki 1 100 eurų.

„Dokumentas, reglamentuojantis mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimus, yra Mėšlo ir srutų aplinkos apsaugos reikalavimų aprašas, kurį 2005 m. liepos 14 d. įsakymu patvirtino Lietuvos Respublikos aplinkos ministras ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Šio dokumento 10 punkte nurodyta, kad mėšlidės, srutų kauptuvai, tirštojo mėšlo rietuvės prie tvarto turi būti tokios talpos, kad juose tilptų ne mažiau kaip per 6 mėnesius susidarantis mėšlas ir (ar) srutos. Tais atvejais, kai mėšlas ir (ar) srutos laikomos tvarte, naudojamos komposto, biodujų gamybai ar tvarkomos kitais būdais, mėšlidžių, srutų kauptuvų ir (ar) tirštojo mėšlo rietuvių prie tvarto tūris arba plotas atitinkamai gali būti mažinamas. 11 punktas nurodo, kad srutų kauptuvai turi būti tokios talpos, kad galėtų sukaupti ne mažiau kaip per 10 punkte nustatytą laikotarpį susidarančias srutas (skysčius) ne tik nuo mėšlidėse sukaupto mėšlo, bet ir nuo mėšlo pakrovimo aikštelių, melžimo vietų, pašarų ruošimo aikštelių“, – komentavo B. Stankevičiūtė.

Pasak direktoriaus pavaduotojos, minėtame dokumente pažymėta, kad draudžiama mėšlą ir (ar) srutas skleisti nuo lapkričio 15 d. iki balandžio 1 d., išskyrus atvejus, kai Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro atskirame įsakyme, atsižvelgiant į konkrečias pavasario ir (ar) rudens hidrometeorologines sąlygas, yra nustatyta kitaip. Visais atvejais draudžiama mėšlą ir (ar) srutas skleisti ant įšalusios, įmirkusios ir apsnigtos žemės. Be to, draudžiama skystąjį mėšlą ir srutas skleisti šeštadieniais, sekmadieniais ir valstybinių švenčių dienomis arčiau kaip per 100 m nuo gyvenamojo namo be gyventojo sutikimo ir 300 m nuo gyvenvietės be seniūnijos seniūno sutikimo. Paskleistas ant dirvos paviršiaus tirštasis ir skystasis mėšlas turi būti įterptas ne vėliau kaip per 24 valandas (išskyrus pasėlius, pievas ir ganyklas).

„Atkreipiame dėmesį, kad Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas – aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdanti institucija, kuriai pavesta kontroliuoti, kaip asmenys laikosi minėto aprašo nuostatų. Dėl galimo teisės aktų pakeitimo ar išimčių nustatymo tokiu atveju, kaip nurodyta ukmergiškės klausime, reikėtų kreiptis į Aplinkos ministeriją, kuri turi teisę išleisti, pakeisti arba panaikinti aplinkosauginius teisės aktus“, – paaiškino Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriaus pavaduotoja B. Stankevičiūtė.