Mainais į komfortą – nedidelis apvažiavimas…

Automobilius vairuojantys Veterinarijos gatvės gyventojai skundėsi, kad atliekant gatvės rekonstrukciją pablogėjo jų susisiekimas su Ukmergės centru, taip pat lanką daryti tenka norint patekti į šalia namų esančius garažus. Negana to, rytinio piko metu jie priversti laiką gaišti spūstyse: „Anksčiau mes rytais, kai Vytauto gatvėje būna didelis automobilių srautas, galėjome jo išvengti ir miesto centrą, gimnazijas pasiekti iš Veterinarijos gatvės išvažiavę į S. Daukanto gatvę. Dabar šis išvažiavimas uždarytas, todėl visi automobiliai pirmiausia turi patekti į perpildytą Vytauto gatvę. Mūsų manymu, uždarius minėtąjį išvažiavimą nepatogu ir kai kurių S. Daukanto gatvės daugiabučių gyventojams. Dabar jie prie savo namų gali privažiuoti tik iš S. Daukanto gatvės, tuo tarpu anksčiau galėjo važiuoti ir Veterinarijos gatve.“

Dukstynos mikrorajono gyventojai teiravosi, kodėl buvo atlikti tokie pakeitimai, galbūt įmanoma atstatyti buvusią eismo tvarką, nes darbai dar nėra baigti.

Ukmergiškių klausimą perdavėme rajono savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros skyriaus vedėjui Gediminui Narbutui. Jis atsiuntė tokį atsakymą: „Ruošiant vykdyti Veterinarijos gatvės rekonstrukciją, buvo parengtas techninis projektas (rangovas UAB „Plentprojektas“). Be to, projektui VšĮ Kelių ir transporto tyrimo institutas atliko kelių saugumo auditą. Kadangi Veterinarijos gatvė eina per daugiabučių namų kvartalą, kuriame yra ir viešosios įstaigos – vaikų lopšelis-darželis „Saulutė“, „Ryto“ specialioji mokykla, siekiant sumažinti transporto srautus bei triukšmą, padidinti gyventojų saugumą, sukurti didesnį gyvenamosios teritorijos komfortą, gatvė projektuota kaip pagalbinė. Jos paskirtis – transporto srautus paskirstyti į smulkias teritorijas, privažiavimai prie atskirų pastatų ir kitų objektų. Projektuojant gatvę, taikytos įvairios saugumo priemonės (ženklinimai, atitvėrimai, perėjų apšvietimas ir t. t.). Atstatant Veterinarijos gatvės jungtį su S. Daukanto ir Vytauto gatvėmis, ji būtų žymiai daugiau apkrauta transporto srautu, kadangi įrengta nauja gatvės danga – padidėtų greičiai, gatvė taptų nesaugi, padidėtų triukšmas, aplinkos užterštumas. Tai neatpirktų nedidelio nepatogumo dėl apvažiavimų, nes atstumai nėra nedideli.“

Savivaldybės atstovo manymu, kai bus užbaigti rangos darbai, žmonės pajus uždaros gatvės privalumus ir didesnį komfortą, lyginant ją su tranzitine.