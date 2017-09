Priėmė ir politinius sprendimus

Mokykla patalpomis dalinsis su ugniagesiais

Praėjusį ketvirtadienį vykusiame Savivaldybės tarybos posėdyje buvo svarstomas klausimas „Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo Ukmergės rajono savivaldybės priešgaisrinei tarnybai“ .

Aiškinamajame rašte nurodoma, kad atsižvelgus į pateiktus įstaigų prašymus bei rajono Savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 17 d. sprendimą „Dėl pritarimo Ukmergės rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos 2016–2020 metų perspektyviam vystymo planui“ patvirtinimo, nuspręsta Ukmergės rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos veiklą vykdyti Pabaisko pagrindinei mokyklai patikėjimo teise perduoto valdyti pastato dalyje. „Numatoma perduoti Ukmergės rajono Pabaisko pagrindinės mokyklos pastato dalį, kuri yra atskirta nuo pagrindinio mokyk-los pastato, suformuotas naujas nekilnojamojo turto vienetas, jam suteiktas adresas bei unikalus numeris“, – rašoma aiškinamajame rašte.

Sprendimo projekte buvo siūloma perduoti rajono Priešgaisrinei tarnybai rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Pabaisko pagrindinės mokyklos patikėjimo teise valdomą nekilnojamąjį turtą – patalpas, kurių plotas – 109,26 kv. m, įsigijimo vertė – 20 328,07 Eur, likutinė vertė – 16 976,76 Eur, valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.

Posėdyje dalyvavęs Ukmergės rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos direktorius Rimvydas Lukošius paaiškino, kokiai veiklai vykdyti bus rengiamos patalpos, kur konkrečiai įsikurs tarnyba, kaip ugniagesių įstaiga funkcionuos.

„Valstietė žalioji“ Elena Mirinavičienė teiravosi, ar bus užtikrintos mokyklos esamos teisės: „Į mokyklos pastatą yra įkeliama kita įstaiga, tad tos patalpos turėtų būti funkciškai atskirtos – kaip tai bus padaryta? Ugniagesiams skiriamas dabar mokyklos naudojamas įvažiavimas į ūkinę teritoriją, kas, kur ir kieno pinigais rengs įvažiavimą, kuriuo naudosis mokykla?“ Anot Tarybos narės, turėtų būti sprendžiamas ne tik ugniagesių, bet ir mokyklos funkcionavimo klausimas.

Meras „darbietis“ Rolandas Janickas aiškino, kad yra didelė problema – akivaizdus moksleivių skaičiaus mažėjimas. Anot mero, būtina galvoti apie tai, kaip naudingai išnaudoti pastatą, kurio renovavimui buvo investuota nemažai lėšų. R. Janicko manymu, reikia stengtis, jog socialinės, kultūrinės įstaigos kurtųsi „po vienu stogu“. Jis neatmetė galimybės, kad ateityje čia persikraustys ir seniūnija. Atsižvelgiant į tokią perspektyvą, bus ieškoma būdų ir lėšų, kaip sutvarkyti infrastruktūrą.

Už sprendimo projektą balsavo 20 Tarybos narių, trys – susilaikė.

Padidino premiją geriausiems mokytojams

Buvo pateiktas svarstyti klausimas „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2007 m. kovo 21 d. sprendimo Nr. 7-291 „Dėl Ukmergės rajono geriausio metų mokytojo vardo suteikimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“.

Ukmergės rajono savivaldybės taryba 2007 m. kovo 21 d. sprendimu „Dėl Ukmergės rajono geriausio metų mokytojo vardo suteikimo nuostatų patvirtinimo“ nutarė, kad kasmet trims rajono mokytojams būtų suteikiamas Ukmergės rajono geriausio metų mokytojo vardas. Rajono švietimo įstaigos savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriui šįmet pateikė keturių pedagogų kandidatūras suteikti Ukmergės rajono geriausio metų mokytojo vardą. Rekomendacijos buvo apsvarstytos Ukmergės rajono savivaldybės švietimo taryboje, kuri nusprendė siūlyti rajono Savivaldybės tarybai suteikti Ukmergės rajono geriausio 2017 metų mokytojo vardą pedagogams Violetai Grigaliūnienei, Siesikų gimnazijos anglų kalbos mokytojai, Elvyrai Kriaučiūnienei, Antano Smetonos gimnazijos biologijos mokytojai, ir Vidai Šidlauskienei, Jono Basanavičiaus gimnazijos lietuvių kalbos mokytojai.

Rajono Taryba pritarė minėtoms kandidatūroms. Ankstesniais metais geriausiais pripažintiems mokytojams buvo įteikiama 10 BMA dydžio (355 Eur) premija. Šiais metais siūlyta ją padidinti iki 15 BMA (532,5 Eur).

Svarstant šį klausimą komitetuose, Savivaldybės ūkio komitete pasiūlyta geriausio metų mokytojo premiją nustatyti 500 Eur, Biudžeto ir ekonominės plėtros komitete – padidinti iki 600 Eur.

Posėdžio metu „darbietis“ Darius Varnas paragino kolegas balsuoti už Biudžeto ir ekonominės plėtros komiteto pasiūlymą – premiją didinti iki 600 eurų. Tam buvo pritarta.

Geriausi metų mokytojai sveikinami Tarptautinės mokytojų dienos proga, ji kasmet pažymima spalio 5 dieną.

Priešmokyklinukų – mažiau, ikimokyklinukų – daugiau

Pakeistas Savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimas Nr. 7-173 „Dėl Ukmergės rajono ikimokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus 2017–2018 m. m. patvirtinimo“ ir sprendimo priedas „Ukmergės rajono ikimokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičius 2017–2018 m.“ ir priimta nauja redakcija.

Aiškinamajame rašte nurodoma: „Savivaldybės taryba 2017 metų birželio 29 d. sprendimu patvirtino Ukmergės rajono ikimokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičių 2017–2018 mokslo metams. Patvirtinta, kad 85 grupėse bus ugdomi 1 354 vaikai: pagal ikimokyklinio ugdymo programą – 1 072 vaikai, pagal priešmokyklinio ugdymo programą – 282.

Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupių skaičius Ukmergės rajono švietimo įstaigose nesikeitė (85). Rugsėjo pirmą dieną savivaldybės ugdymo įstaigų Mokinių registre užregistruota 1 086 ikimokyklinio amžiaus ir 283 priešmokyklinio amžiaus vaikai, iš viso – 1 369 ugdytiniai.

Palyginus su praėjusiais mokslo metais, rajono savivaldybės švietimo įstaigose rugsėjo 1 d. užregistruota 21 priešmokyklinio amžiaus vaiku mažiau, 53 ikimokyklinio amžiaus vaikais daugiau. Šiais mokslo metais – trimis grupėmis daugiau, negu praėjusias mokslo metais: dvi grupės atidarytos vaikų lopšelyje-darželyje „Eglutė“, po vieną – vaikų lopšelyje-darželyje „Saulutė“ ir mokykloje-darželyje „Varpelis“, viena grupe sumažėjo Dainavos pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriuje.

Patvirtintas neformaliojo ugdymo įstaigų auklėtinių skaičius

Tarybos nariai patvirtino Ukmergės rajono savivaldybės neformaliojo švietimo mokyklų klasių, grupių ir mokinių skaičių 2017–2018 mokslo metams.

Meno mokykloje mokysis 606 mokiniai, sukomplektuota 51 grupė. Muzikos skyriuje veiks 32 grupės (356 vaikai), Dailės skyriuje – 15 grupių (203 vaikai), Šokio ugdymo programoje dalyvaus – 4 grupės (47 vaikai).

Sporto centre 48 grupėse bus ugdoma 664 mokiniai. Lyginant su praėjusiais metais įstaigoje atsirado dar viena grupė – ji įsteigta plaukimo skyriuje. Sporto šakų grupės buvo komplektuojamos atsižvelgiant į tėvų ir mokinių poreikius, turimą sporto bazę bei specialistus.

Baseine gelbėtojai budi

Savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimu „Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo Ukmergės sporto centrui“ baseinas, iki tol priklausęs „Šilo“ pagrindinei mokyklai, buvo perduotas Sporto centrui.

Praėjusį ketvirtadienį Tarybos nariams buvo pateiktas sprendimo projektas „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. 7-24 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus“ pakeitimo“.

Sprendimo projekte nurodoma, kad vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 67 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimu „Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo Ukmergės sporto centrui“, atsižvelgdama į Ukmergės „Šilo“ pagrindinės mokyklos raštą „Dėl maksimalaus mokyk-los pareigybių (etatų) skaičiaus nustatymo“ ir Ukmergės sporto centro raštą „Dėl etatų perdavimo ir lėšų skyrimo“, Ukmergės rajono savivaldybės taryba nusprendžia pakeisti Ukmergės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimą Nr. 7-24 „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus“: papunktyje „Šilo“ pagrindinė mokykla“ vietoje „37,56“ įrašyti „30,31“, papunktyje „Sporto centras“ vietoje „26,75“ įrašyti „34“.

E. Mirinavičienė teiravosi, ar užteks Sporto centrui etatų, nes „situacija tokia, kad vaikai skęsta, ir tokių kaip gelbėtojų mes ir neturėjome“.

Sprendimo projektą pristačiusi Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Dalė Steponavičienė paprieštaravo: „Gelbėtojus mes turime, jie budi visą laiką“. Kalbėdama dėl etatų skaičiaus, Švietimo ir sporto skyriaus vedėja paaiškino, kad planuojama, jog baseinas pradės veikti nuo spalio 16 dienos, per spalį-lapkritį turėtų paaiškėti situacija – ar reikalingi papildomi etatai, jei jų prireiks – bus teikiamas sprendimo projektas dėl etatų papildymo.

Šis sprendimas įsigalios nuo 2017 metų spalio 1 d.

Susirūpino kelionės išlaidomis

„Valstietis žaliasis“ Romas Pivoras sakė, kad jau dvejus metus svarstant rajono biudžetus buvo siūloma, jog švietimo ir kultūros įstaigų darbuotojams, kurie vyksta į darbą labiausiai nutolusiose švietimo, ugdymo įstaigose, kompensuoti bent dalį kelionės išlaidų. „Šįmet jau yra buvę atvejų, kai konkrečiai dėl nepakeliamos finansinės kelionių išlaidų naštos kvalifikuoti specialistai rašo prašymus išeiti iš darbo ir laukia pakvietimo į „Narbutą“. Kaip bus sprendžiama ši problema?“ – teiravosi Tarybos narys.

D. Steponavičienė paaiškino, kad prieš keletą metų buvo parengta mokytojų kelionės išlaidų kompensavimo programa, tačiau politinė valia buvo visiškai kitokia „dėl lėšų trūkumo“.

Ji taip pat pridūrė, kad biudžetas formuojamas iki rugsėjo mėnesio, tad Tarybos nariams rugsėjo mėnesį tikrai bus pateikta programa „Dėl mokytojų kelionės išlaidų kompensavimo“. „Toliau jau bus svarstoma komitetuose, ar savivaldybei pakeliama ta našta, ar ne“, – sakė vedėja.

R. Janickas teigė, jog sprendimas turi būti priimtas ne tik dėl mokytojų, bet ir kultūros, socialinių darbuotojų kelionės išlaidų kompensavimo.

Lietuvos laisvės sąjungos (liberalų) atstovas Andrius Kalesnikas pasiūlė protokoliniu sprendimu pavesti savivaldybės administracijai parengti kompensacijų skyrimo tvarką ir pateikti ją svarstyti rajono Tarybai. Šiam pasiūlymui pritarta bendru sutarimu.

Kurs specializuotą Kultūros rėmimo fondą

Patvirtinti Ukmergės rajono savivaldybės kultūros rėmimo fondo nuostatai. Aiškinamajame rašte nurodoma, kad „Ukmergės rajono savivaldybės kultūros rėmimo fondo nuostatai tvirtinami, norint sukurti specializuotą Kultūros rėmimo fondą, kurio dėka būtų galima kooperuoti savivaldybės ir kitas lėšas, kas leistų didesne apimtimi įgyvendinti įvairius su kultūros vertybių apsauga ir puoselėjimu, Lietuvai ir Ukmergės kraštui nusipelniusių žmonių atminimo įamžinimu bei kultūros ir meno rėmimu susijusias veiklas.“

Savivaldybėje – dar vienas etatas

Rajono Taryba pakeitė 2015 m. spalio 29 d. sprendimą „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo“ ir vietoje 235 savivaldybės administracijos darbuotojų etatų patvirtino vienu daugiau – 236. Nauja pareigybė – tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius.

Naujas etatas įsteigtas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo nuostatą, kad nuo 2017 m. rugsėjo pirmos dienos savivaldybėje koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų vaikams nuo gimimo iki 18 metų (turintiems didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių – iki 21 metų) ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) koordinavimą užtikrina savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas-tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius. Kadangi savivaldybėje tokios pareigybės nebuvo, ji ir įkurta.

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus pareigybei finansuoti 2017 m. rugsėjo–gruodžio mėnesiais lėšas lygiomis dalimis skirs Švietimo ir mokslo, Sveikatos apsaugos, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, nuo 2018 m. šias pareigybes finansuos Švietimo ir mokslo ministerija.

Šventupiečiams – kompensacijos

Tarybos nariams buvo pateiktas sprendimo projektas „Dėl šilumos kainos kompensavimo Šventupės kaimo gyventojams“. Projekte buvo siūloma kompensuoti Šventupės kaimo gyventojams taikomą UAB „Ukmergės šiluma“ pirmųjų bazinės kainos galiojimo metų šilumos kainos dalį – 0,60 euro ct/kWh – ir galiojantį PVM tarifą šios kainos galiojimo laikotarpiu.

Aiškinamajame rašte nurodoma: „Ukmergės rajono savivaldybės taryba 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu „Dėl šilumos kainos kompensavimo Šventupės kaimo gyventojams“ nusprendė kompensuoti Šventupės kaimo gyventojams taikomą UAB „Ukmergės šiluma“ perskaičiuotą trečiųjų bazinės kainos galiojimo metų šilumos kainos dalį 0,31 euro ct/kWh be PVM, šios kainos galiojimo laikotarpiu. Vadovaujantis šiuo sprendimu, vartotojams per 2016 metus buvo kompensuota 7 338,63 Eur (be PVM).

Perskaičiavus šilumos kainos dedamąsias pirmiesiems naujos bazinės kainos galiojimo metams, Šventupės kaimo gyventojams šilumos kaina yra 6,95 euro ct/kWh (be PVM). Kompensavus šilumos kainos dalį 0,60 euro ct/kWh, Šventupės kaimo gyventojams perskaičiuota šilumos kaina būtų – 6,35 euro ct/kWh (be PVM)“.

A. Kalesnikas samprotavo, kad kompensacijos šventupiečiams skiriamos jau daugiau kaip penkerius metus, o rezultatas – šilumos suvartojimas ne mažėja, bet didėja. Anot Tarybos nario, už 15 tūkstančių eurų, kiek kainuos šis sprendimas, būtų galima pakeisti 1 000 metrų šiluminės izoliacijos, tai leistų sutaupyti apie 10 proc. suvartojamos šilumos. Jo manymu, tokios lėšos kompensacijoms – per didelė prabanga.

R. Janickas kompensacijų skyrimą argumentavo tuo, kad sprendžiant, ar šioje gyvenvietėje šiluma turėtų būti tiekiama centralizuotai, ar sistemą decentralizuoti, susitikimuose su Šventupės bendruomene, kuriuose dalyvavo visų partijų atstovai, susitarta, jog gyvenvietėje šilumą reikėtų tiekti centralizuotai. „Tuomet pažadėta, jog kainų padidėjimas gyventojams būtų kompensuojamas. Dabar, kai Ukmergės mieste kainos mažėja, reikėtų pildyti pažadus ir priimti politinį sprendimą, kad jos kiek mažėtų ir Šventupėje. Ateinančiais metais šilumos kainos ir šioje gyvenvietėje, ir Ukmergėje susilygins“, – teigė meras.

Kad už šilumos tiekimą šventupiečiams būtų kompensuojama, balsavo 21 Tarybos narys, 3 – susilaikė.