Po dešimtmečio renovacijos gimnazijos pradėjo mokslo metus

Rajono švietimo įstaigose vėl skambėjo mokyklinis skambutis. Jis į klases subūrė per vasaros atostogas pailsėjusius moksleivius, pedagogų bendruomenę. Ruošiantis naujiems mokslo metams beveik visos ugdymo įstaigos pagal išgales vykdė remontus, gražino, tvarkė aplinką. Didžiausi atsinaujinimo darbai atlikti Jono Basanavičiaus ir Siesikų gimnazijose.

Darbai bus vykdomi ant stogo

Vos spėjusi nubraukti renovacijos darbų sukeltas dulkes Jono Basanavičiaus gimnazija Mokslo ir žinių dieną sulaukė daugiau nei 360 gimnazistų.

Nors iki rugsėjo 1-osios taip ir nepavyko baigti numatytų darbų, penktadienį statybininkų mokykloje nebuvo matyti. Šventėje vyravo pakili nuotaika, skambėjo nuotaikingas juokas, gimnazistai dalijosi per vasarą patirtais įspūdžiais, ateities planais.

Naujų mokslo metų pradžios išvakarėse kalbintas gimnazijos direktorius Valentinas Gendvilis džiaugėsi, jog bent paskutinę dieną pavyko užbaigti remontą pastato mokomojoje dalyje. Kadangi nemažai darbų vyko mokyklos valgykloje ir nespėta sumontuoti visos įrangos, maitinimo paslaugų teikimas šiek tiek vėluos.

„Tikimės, kad trečiadienį valgykla jau veiks, – renovacijos rūpesčiais dalijosi direktorius. – Vėliau teks tęsti vėdinimo sistemos įrengimą, palėpės šiltinimą, tačiau darbai jau persikels ant stogo, todėl ugdymo procesui netrukdys.“

Gimnazijos atnaujinimas vykdomas nuo 2006 metų Valstybės investicijų programos lėšomis. Dešimtmetį trukusi renovacija šiemet baigiama. Jono Basanavičiaus gimnazijoje numatytiems darbams – likusių kabinetų, sanitarinių mazgų remontui, palėpės apšiltinimui, valgyklos renovacijai – buvo skirta per 200 tūkst. eurų. Anksčiau renovaciją vykdžiusioms įmonėms bankrutavus, pradėtus darbus užbaigia ukmergiškiai – UAB „Ukmergės statyba“.

Pasiteiravus, kodėl vis tik nespėta visko padaryti iki mokslo metų pradžios, V. Gendvilis įvardijo kelias priežastis. Viena iš svarbiausių, jog pradėjus remontą paaiškėjo, kad parengti šildymo sistemų renovacijos projektai neatitinka užmojų. „Teko koreguoti brėžinius. Be to, moksleivių atostogos – per trumpas laikotarpis viskam sutvarkyti, o ir darbo jėgos kartais trūko“, – kalbėjo vadovas, patikindamas, jog vasarai baigiantis statybininkai metė didesnes pajėgas, dirbo ir savaitgaliais.

Pasak direktoriaus, ypatingų naujovių ugdymo procese šiemet nenumatyta. „Tęsime bendradarbiavimą su Vilniaus Gedimino technikos universitetu, bandysime moksleivius sudominti inžinerinėmis specialybėmis. Galvojame ir apie robotikos būrelį, kuriame gimnazistai galės užsiimti robotika, programavimu, kompiuteriniu modeliavimu. Iš mokymo priemonėms skirtų lėšų esame įsigiję keturis robotų rinkinius“, – mintimis apie planuojamą veiklą dalijosi V. Gendvilis.

Viena moderniausių mokyklų

Į dažais dar kvepiančias patalpas rugsėjo 1-ąją rinkosi ir Siesikų gimnazijos bendruomenė. Šioje įstaigoje, kurią šiemet lankys 200 vaikų, vasarą taip pat buvo atliekami dešimtmetį trukusios renovacijos paskutinio etapo darbai. Gimnazijos direktoriaus Vaidoto Kalino teigimu, nuo 2006-ųjų Valstybės investicijų programos lėšomis finansuotas mokyklos atnaujinimas vyko su pertraukomis. Nuo 2012 iki 2015 metų pinigų tam nebuvo skirta. Šiemet gimnazija sulaukė apie 75 tūkst. eurų. Už juos per vasarą atliktas antrojo aukšto koridoriaus, keturių kabinetų, laiptinės remontas. Darbus vykdė UAB „Termotaupa“ iš Anykščių. Iš viso įstaigos renovacija per tuos metus atsiėjo per 1 mln. eurų.

„Galime sakyti, kad esame viena moderniausių mokyklų rajone“, – pasididžiavimo neslėpė V. Kalinas. Išnaudodama įvairias galimybes įstaiga yra įsigijusi 8 interaktyvias lentas, turi mokinių labai mėgiamas interaktyvias edukacines grindis, veikia robotikos būrelis. Pasak direktoriaus, praėjusiais metais gimnazija įgyvendino dešimt labai įdomių projektų. Vienas jų – su Nacionaliniu dramos teatru, taip pat Siesikuose vyko Keliaujančių architektų dirbtuvės, gimnazistai įsijungė į projektą „Mediacija mokykloje“, išbandė alternatyviojo ugdymo modelį „Produktyvusis mokymasis“ ir pan.

Siesikų gimnazija kartu su Želvos ir Antano Smetonos gimnazijomis dalyvauja ir Ukmergės rajono mokyklų modernizavimo projekte. „Šiemet planuojame įsigyti daugiau interaktyvių sistemų eksperimentiniams darbams, specialių poreikių vaikų mokymui, – ateities pirkinius vardijo direktorius. – Įrengsime išmaniųjų „iPad“ klases, pirksime elektroninių knygų skaitymui skirtas priemones. Moderni įranga, kiti sprendimai padės mokytojams šiuolaikiškiau organizuoti ugdomąją veiklą.“

V. Kalinas atviravo, jog planuotų darbų pabaiga yra naujų svajonių pradžia. Siesikų gimnazijoje sklando daug įdomių, netradicinių sumanymų. Nemažai jų jau įgyvendinta. Renovuotame koridoriuje ant sienų prieš rugsėjo 1-ąją pradėta dėlioti netradicinė mozaika, simbolizuojanti mokyklos bendruomenės vienybę, pagarbą rėmėjams, valdžios atstovams. Šios neįprastos dėlionės detales kol kas spalvino patys mokytojai, tačiau ateityje tikimasi į šį procesą įtraukti ir gimnazijos draugus, pagalbininkus.

Beje, kai kurie kabinetai šioje mokykloje be užrašų, o su tam tikromis nuorodomis, iliustruojančiomis fizikos bei matematikos dėsnius, žmogaus anatomiją ir pan. Net ant tualeto durų neliko visiems įprastų ženklų, juos pakeitė žaismingi piešinukai.

„Jau projektuojame lauko klasę. Šiltuoju metų laiku šioje Lietuvos valstybės atkūrimo šimt-mečiui paminėti skirtoje erdvėje vyks edukacinės, pažintinės, kitos netradicinės pamokos. Teritorija bus įrėminta skaičių 100 vaizduojančiais mediniais suoliukais, staliukais. Ateityje tokių klasių atsiras ir daugiau“, – mintimis dalijosi direktorius.

Taip pat nuo rugsėjo į pamokas Siesikų gimnazistus kvies šiek tiek neįprastai skambantys šaukiniai. Skambučių melodiją – į pamokas linksmą, o į pertraukas liūdnesnę, išsirinks patys mokiniai.

V. Kalinas rodė renovuotame koridoriuje ant sienų prieš rugsėjo 1-ąją pradėtą dėlioti netradicinę mozaiką.

Siesikiečiai vaikai pamėgo interaktyvias edukacines grindis.

Kabinetų užrašus pakeitė iškalbingi piešiniai.

AUTORĖS nuotraukos