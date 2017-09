Po atostogų opozicija atgijo – kritikavo ir klausinėjo

Ketvirtadienį vykusiame rajono Tarybos posėdyje dalyvavo 24 nariai. Nebuvo Arūno Civilkos, kuris atostogauja ir yra išvykęs. Svarstyti 36 klausimai, išklausytos penkios informacijos apie rajono savivaldybės delegacijų vizitus į užsienį.

Pasisakė dėl rajono švietimo sistemos

Prieš tvirtinant posėdžio darbotvarkę Piliečių tribūnoje pasisakė Arnoldas Vilčinskas. Jis teigė, kad kreipiasi kaip pilietis, Ukmergės gyventojas ir mokesčių mokėtojas: „Mane neramina rajono švietimo sistemą drebinantys skandalai. Pirmas ir man atrodo didžiausias skandalas yra tai, kad šįmet į rajono ikimokyklines ugdymo įstaigas nepateko 27 vaikai. Sunku žmonėms paaiškinti – kodėl, kodėl? Antras skandalas – Senamiesčio pagrindinės mokyklos direktorės finansinė veikla, kurią tiria prokuratūra, ir dar neaišku, kuo čia viskas baigsis. Ukmergės šarkos nešioja tokius gandus, kad ir kitose mokyklose yra ne viskas tvarkoj. Patyrusi Ukmergės „Ryto“ specialiosios mokyklos direktorė traukiasi iš užimamų pareigų savo noru ir nieko nekomentuoja. Jinai turbūt pakomentuos vis dėlto, jei išdrįs. Mes galim pakomentuot, pabandysim šiek tiek. Mano žiniomis, jauni mokytojai negali turėti savo nuomonės, neturi jokių perspektyvų karjeros augimui. Ukmergėje labiausiai yra investuojama į pastatus, sporto aikštynus, bet ne į darbuotojus. Aišku, gerai aikštynai, bet be gero mokytojo, be kompetentingo, kaip sakoma, mokytojo, nieko gero nebus. Ir dabar pasižiūrėjus į mokyklų reitingus, taip, jie nėra blogi, bet ar čia viskas yra mokytojų nuopelnas, kadangi niekam ne paslaptis, kad tėveliai iš savo sunkiai uždirbtų atlyginimų, sumokėję mokesčius samdo repetitorius ir tempia vaikus, kad jie atitiktų bent jau Lietuvos lygį. Natūraliai kyla klausimas, kodėl taip yra ir kam tai naudinga. Manau kad bauginimo ir pataikavimo atmosfera, kaip kalba žmonės, dirbantys švietimo sistemoje, vyrauja Ukmergės rajone ir ji yra būtina esamiems vadovams, manyčiau, kad pridengti juos, jų neveiklumą ir kompetencijos trūkumą. Iš tikrųjų, mokyklos nėra savarankiškos, jų vadovai skiriami ir atskaitingi yra Švietimo skyriui ir rajono Tarybai, juos prižiūri rajono kontrolierė. Keista, tačiau visiems kalbant apie tautinės mokyklos reformas ir panašiai, Ukmergės švietimo skyriui vadovauja specialistai, kurie taiko vadovavimo metodus iš Leonido Brežnevo laikų, kai buvo gąsdinama ir ta prasme grasinama. Norėčiau pacituoti vieną žinomą žurnalistą, kad tautinės mokyklos reformos nieko nepasiekė, nes tiesiog trispalvės dažais išmargino buvusią tarybinę mokyklą. Ir Lietuva niekada nebus laisva šalis ir laisva visuomenė, kol turime tokius mokytojus ir švietimo vadovus, kaip dabar – bailius, užguitus, skaitančius iš lapelių, o ne mokančius iš širdies ir proto. Prašau, kad Ukmergės rajono savivaldybės taryba ir meras asmeniškai imtųsi konkrečių priemonių ir veiksmų, kad išspręstų problemą dėl vietų trūkumo ikimokyklinio ugdymo įstaigose, išsiaiškintų, kodėl patyrę ir gerbiami specialistai palieka mokyklas, ir pareikalautų asmeninės atsakomybės iš vadovų, kurie yra švietimo sistemos vystymosi stabdis ir kompromituoja ją piliečių ir mokesčių mokėtojų akyse.“

A. Vilčinskas.

Komisija trūkumų nenustatė

Gegužės mėnesį vykusiame rajono Tarybos posėdyje Piliečių tribūnoje ukmergiškis Mindaugas Mykolas Tamošiūnas pateikė klausimų dėl UAB „Ukmergės šiluma“ veiklos. Į juos atsakė šios bendrovės direktorius Vydas Paknys: „Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija atliko išsamų patikrinimą dėl UAB „Ukmergės šiluma“ veiksmų, paskirstant suvartotą šilumą Maironio g. 9 ir Kudirkos g. 10 namų gyventojams 2017 metų gegužės mėnesį. Komisija rašte konstatuoja, kad suvartota pastatuose šiluma buvo skirstoma laikantis metodinių nuostatų.“

Netenkino darbo mikroklimatas ir užmokestis

„Ryto“ specialiosios mokyklos direktorė Elena Šemetienė 2017 m. rugsėjo 4 d. pateikė prašymą, kuriuo prašė ją atleisti iš direktoriaus pa-reigų nuo 2017 m. spalio 2 d. pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 54 straipsnį (šalių susitarimu).

Šis pareiškimas buvo pateiktas svarstyti Savivaldybės tarybai. Lietuvos laisvės sąjungos (liberalų) atstovas Regimantas Baravykas klausė E. Šemetienės, kodėl prasidėjus mokslo metams ji priėmė tokį sprendimą.

E. Šemetienė teigė: „Mūsų visuomenėje sklando gandai, kad jeigu direktorius traukiasi iš šių pareigų, reiškia, jis turi kažkokių finansinių problemų ar šiaip kokių nesklandumų. Mano atveju, galiu drąsiai pasakyti, kad neturiu jokių finansinių ar kitų problemų. Labai džiaugiuosi, kad per šį trumpą rugsėjo mėnesį mūsų mokykla turėjo kelias rimtas patikras ir mūsų tikrintojai nepareiškė nė vienos pastabos ar pastebėjimo mūsų atžvilgiu. Labai džiaugiuosi, kad patikrino mūsų mokyklą Švietimo ir mokslo ministerija. Atvykusi specialistė tikrai nuoširdžiai džiaugėsi mūsų pasiekimais, mokymo metodais, mūsų specialiųjų poreikių vaikams pritaikytomis šiuolaikiškomis erdvėmis, turimomis tokiomis išskirtinėmis mokymo priemonėmis.“

Direktorė taip pat minėjo, kad jos neišgąsdino gresianti reorganizacija, nes jai jau teko dirbti šį darbą. Ji pažymėjo, kad netgi įvykdė, rodos, neįgyvendinamą užduotį – 2012 metais rugsėjo 1 dieną, šeštadienį, kai valstybinės įstaigos nedirbo, įregistravo mokyklą. Tai pavyko prisiprašius Vilniaus registrų centro darbuotojos atvykti į Ukmergę.

E. Šemetienė sakė, kad savo darbą mėgo, jam atidavė daug asmeninio laiko ir jėgų. „Tačiau šiandieną susidarė tokia situacija, kai dirbti tiesiog negaliu. Savo pasitraukimo priežastis smulkiai ir išsamiai papasakojau merui ir švietimo skyriaus vedėjai. Šiandien jums noriu pasakyti, kad jau eilę metų susidariusi tokia bloga darbinė atmosfera neleidžia man kaip žmogui toliau dirbti, nes mano žmogiškosios vertybės visiškai skiriasi nuo kai kurių savivaldybės darbuotojų vertybių“, – aiškino direktorė.

Į „darbiečio“ Dariaus Varno klausimus, ar tikrai jos pasitraukimo priežastis – nesutarimai su savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriumi ir ar įstaigos vadovas uždirba mažiau negu mokytojas, direktorė atsakė, kad darbuotojų ir direktoriaus atlygis vienodas, o jos atsakomybė yra žymiai didesnė. Taip pat ji nepaneigė, kad pasitraukimo iš pareigų priežastis – nesutarimai su Švietimo ir sporto skyriumi.

Balsuojant už sprendimo projektą trylika Tarybos narių jam pritarė, dešimt – susilaikė, vienas buvo prieš. E. Šemetienė iš pareigų atleista.

Jai bus išmokėtas priklausantis darbo užmokestis, trijų mėnesių jos gauto vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka ir kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogas.

Savivaldybės meras įpareigotas teisės aktų nustatyta tvarka paskelbti atvirą konkursą „Ryto“ specialiosios mokyklos direktoriaus pareigoms eiti.

R. Janickas padėkojo E. Šemetienei už gerą darbą.

Patvirtino tarifus

Rajono Taryba patvirtino UAB „Ukmergės butų ūkis“ teritorijų priežiūros paslaugų tarifą – 0,053 Eur be PVM per mėnesį už tvarkomos teritorijos 1 kvadratinį metrą (tvarkant teritoriją ne rečiau kaip du kartus per savaitę). Taip pat bendrovei nustatė mokestį už žolės pjovimą – 0,025 Eur be PVM už vieną kartą nupjautos teritorijos kvadratinį metrą.

Priimtas sprendimas ir dėl UAB „Ukmergės butų ūkis“ daugiabučių gyvenamųjų namų laiptinių valymo paslaugų tarifo – jis nustatytas 0,35 Eur be PVM per mėnesį už valomo ploto 1 kvadratinį metrą (valant laiptinę ne rečiau kaip kartą per savaitę).

Planą įvertino kaip „negyvą“

Gegužės 19 dieną įvyko rajono Savivaldybės tarybos išvažiuojamasis posėdis atliekų tvarkymo klausimais.

Konstatuota, kad konteinerinės atliekų surinkimo aikštelės netvarkingos (nepašluojama teritorija, nesurenkamos išsibarsčiusios atliekos), jas reikia atnaujinti, kyla problemų dėl žaliųjų atliekų išvežimo, stambiųjų atliekų surinkimo, reikalingi tekstilės ir šunų ekskrementų konteineriai, nelegalūs automobilių ardytojai teršia aplinką jų atliekomis, išmetamos netinkamos naudoti padangos, trūksta gyventojams sąmoningumo ir supratimo apie tinkamą atliekų tvarkymą.

Šiam Tarybos posėdžiui buvo pateiktas tvirtinti veiksmų planas minėtoms problemoms spręsti.

Jame numatyta vykdyti UAB ,,Ekonovus“ veiklos kontrolę, iki 2018 metų pabaigos naujai įrengti 43 konteinerines aikšteles su 265 vnt. konteinerių, nustatyti, kad žaliąsias atliekas, susidarančias buityje, turi rinkti ir išvežti UAB ,,Ekonovus“, kitas žaliąsias atliekas – Ukmergės miesto seniūnija (iki naujo atliekų tvarkymo operatoriaus konkurso nugalėtojo veiklos pradžios), kartu su Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Ukmergės rajono agentūros specialistais organizuoti patikrinimus automobilių ardymo vietose.

Veiksmų plane taip pat nurodoma, kad 2017 metais nupirkta paslauga išvežti 360 tonų rajone surinktų naudoti netinkamų padangų. Planuojama įrengti priešgaisrinius ir aplinkosaugos reikalavimus atitinkančią aikštelę laikinai saugoti rajone surinktas nenaudojamas padangas. Tam reikėtų apie 10 000 Eur (2017 m. 9 000 Eur – Specialiosios programos lėšos, 1 000 Eur – savivaldybės biudžeto lėšos.), 2018 m. savivaldybės biudžete numatyti 3 000 Eur tvarkos aikštelėje priežiūrai (vaizdo stebėjimo kamerų priežiūrai, padangų priėmimui, saugojimui).

Tačiau šį planą sukritikavo opozicija. R. Baravykas pareiškė, kad jis nieko realaus neatspindi, „tas priemonių planas negyvas“. Anot liberalo, tai, kas surašyta veiksmų plane, pagal sutartį operatorius ir taip turi vykdyti. Tarybos nario nuomone, jeigu savivaldybės administracija kontroliuotų, kaip vykdoma sutartis, nereikėtų ir to plano. R. Baravykas taip pat piktinosi, kad įmonėms mokestis už atliekų tvarkymą padidėjo 3–6 kartais.

Jam antrino „valstiečių ir žaliųjų“ atstovė Elena Mirinavičienė: „Tai ne planas, tai – pašnekesys. Nes plane turi būti numatytos konkrečios problemos, sprendimo būdas, įvykdymo terminas ir atsakingi asmenys. Pateiktame plane to nėra.“ Ji siūlė, kad pateiktas projektas būtų atidėtas.

Lietuvos laisvės sąjungos (liberalų) atstovas Andrius Kalesnikas sakė, kad praėjusį posėdį buvo daug diskutuota, ar galima atrasti du tūkstančius eurų pakeisti Pašilės progimnazijos langus, iki šiolei šie klausimai neišspręsti, tačiau sugebėta rasti 24 tūkstančius eurų konsultacijoms dėl atliekų tvarkymo. „Konsultacijos yra tokio pobūdžio, ką anksčiau padarydavo pati savivaldybės administracija, pasitelkusi specialistus ir Tarybos narius. Tas lėšų paskirstymas labai abejotinas ir ar konsultacijos vertos tokių pinigų?“ – klausė A. Kalesnikas.

Meras „darbietis“ Rolandas Janickas atsakė, kad „mes matysime rezultate, ar tos konsultacijos vertos tų pinigų, bet yra toks sprendimas, kad konsultantai atsakingai reikalingi“.

Bendru sutarimu veiksmų plano svarstymas atidėtas ir jį papildžius bus pateiktas kitam posėdžiui.

Pasididinti algų nedrįso

Buvo pateiktas sprendimo projektas „Dėl Ukmergės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo“. Svarstant šį klausimą komitetuose, Savivaldybės ūkio komitete siūlyta su Tarybos nario veikla susijusioms išlaidoms, kiek jų nesuteikia ar tiesiogiai neapmoka savivaldybės administracija, apmokėti skirtą išmoką padidinti nuo 250 Eur iki 300 Eur. Tačiau posėdžio metu merui pasiteiravus dėl šio komiteto pasiūlymo, jo pirmininkas D. Varnas teigė, kad „pasiūlymas atsiimamas iki geresnių laikų“.

R. Baravykas pasiūlė „šį reglamento pakeitimą taikyti nuo kitų metų sausio pirmos dienos, lėšas numatant naujame biudžete“.

Žemdirbių padėtimi domėsis premjeras ir žemės ūkio ministras

Meras R. Janickas perskaitė Tarybai adresuotą Ukmergės rajono žemdirbių asociacijos kreipimąsi: „Reikalaujame skubos tvarka sukviesti rajono Tarybą į posėdį, susidariusią situaciją įvertinti ekstremalia, sumažinti žemės mokestį 50 proc., avansines išmokas mokėti nuo spalio 1 d., padidinti dyzelino žemės ūkiui normas, netaikyti sankcijų dėl nepasiektų investicinių projektų rodiklių ir ekologinės produkcijos nepateikimo į rinką.“

Meras informavo, jog trečiadienį įvyko skubos tvarka sušauktas Kaimo reikalų ir aplinkosaugos komiteto posėdis ir kartu su ūkininkų atstovais buvo sprendžiama, kokių priemonių imtis pagal savivaldybės kompetenciją.

Anot rajono vadovo, yra galimybė paskelbti ekstremalią situaciją – dėl to reikėtų, kad ne mažiau kaip 500 nukentėjusiųjų su pareiškimais kreiptųsi į savo seniūnijos specialistus, pateiktų pareiškimus-prašymus nurodydami, kiek derliaus nenuimta, kokių dar turi problemų. Savivaldybė savo ruožtu užsakė hidrometeorologines pažymas. R. Janickas pabrėžė, kad viskas turi visiškai atitikti reikalavimus, kuomet galima skelbti ekstremalią situaciją, kitaip Vyriausybės atstovas sprendimą paskelbs negaliojančiu.

Meras taip pat kalbėjo, kad ruošiamas dokumentas ir kitoms institucijoms, kaip būtų galima palengvinti ūkininkų padėtį dėl įsipareigojimų nevykdymo.

„Pas mus kitą penktadienį nuo ryto iki pietų viešės ministras pirmininkas, žemės ūkio ministras, kartu aplankysime kelis ūkius, parodysime, kokia yra reali situacija“, – supažindino meras.

„Valstietis žaliasis“ Romas Pivoras pasiūlė labai nepaisyti, jeigu „renkant meteorologinius duomenis pritrūktų kokio milimetro“ – vis tiek skelbti ekstremalią situaciją: „Ir jeigu mes sakom, va, Vyriausybės atstovas kažką darys, duos į teismą – taip. Bet teismai, žinot, užtrunka ir ketverius metus. Tai per tą laiką ūkininkai gali išspręsti savo reikalus. Sujungėm, pavyzdžiui, mes du skyrius – na, ir ką? Paskelbė – neteisėta. Bet tas skyrius ir šiandien gyvuoja…“