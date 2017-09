Namų aplinką nori tvarkyti ne visi miestiečiai

Kovo 30 dieną Savivaldybės tarybos patvirtinti Ukmergės miesto ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros taisyklių pakeitimai daugiabučių namų gyventojus įpareigojo nuolat prižiūrėti aplink namą esančią teritoriją.

Individualių namų savininkams privalu genėti gyvatvores ir želdinius nuo gatvės pusės, prižiūrėti tvoras. Valdų savininkai arba naudotojai negali palikti nenušienautų plotų, be to, turi jiems priklausančioje teritorijoje nuolat palaikyti tvarką, švarą.

Nors taisyklių pakeitimai galioja beveik pusę metų, jau baigėsi vasara, mieste ne visų namų valdos tvarkingos. Kai kurie ukmergiškiai prievolės prižiūrėti ir tvarkyti jiems priklausančias nepaiso ne vienerius metus.

Miesto seniūnė rašo įspėjimus

Ukmergės miesto seniūnė Zita Pečiulienė papasakojo, kad rugpjūčio antroje pusėje ji kreipėsi į UAB „Ukmergės butų ūkis“ ir nurodė, kad kai kurie įmonės administruojami daugiabučiai nevykdo miesto ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros taisyklių reikalavimų. Dėl to, kad valdų savininkai ir/ar naudotojai palieka nešienaujamų plotų, neužtikrina, jog žolė būtų nupjauta laiku, reguliariai netvarko ir nevalo teritorijos, buvo įspėti Jaunimo gatvės 9 ir 64, Miškų gatvės 34 ir 48, Vilniaus gatvės 93 ir 98, Deltuvos gatvės 20, Žiedo gatvės 5B ir 11, Kauno gatvės 41 ir 45A namų gyventojai. Jiems buvo nurodyta priklausančią teritoriją nušienauti iki rugsėjo 1 dienos. Priešingu atveju gyventojai bus baudžiami administracine tvarka.

Taip pat Z. Pečiulienė minėjo, kad tokius įspėjimus išsiuntė dar maždaug 30-ies privačių namų savininkams. Jie, kad išvengtų baudos, taip pat paraginti susitvarkyti. „Mieste taip pat yra 30-40 apleistų privačių valdų savininkų, su kuriais mes susisiekti neturime galimybės. Jie dažniausiai gyvena užsienyje, tad įspėjimai apie baudas neduoda jokios naudos. Jie sukrunta tvarkyti apleistas valdas nebent tada, kai padidinamas žemės mokestis. Greičiausiai tokiu keliu bus einama ir šiemet“, – pabrėžė miesto seniūnė.

Nors nuo rugsėjo 1-osios praėjo beveik dvi savaitės, nubaustų apsileidėlių dar nėra. Pasak Z. Pečiulienės, panašu, jog tiek daugiabučių, tiek privačių namų savininkai reagavo į įspėjimus ir įvykdė reikalavimus. Tačiau galutinai tai paaiškės kitą savaitę, kai bus sudaryta komisija, ir ji aplankys visus buvusius apleistus plotus.

„Manau, kad pamažu visi ukmergiškiai supras, jog reikia tvarkyti jiems priklausančias teritorijas, ir ateityje to priminti nereikės“, – vylėsi miesto seniūnė.

Nėra priėmę sprendimo ir nesitvarko

Kiekvieno daugiabučio gyventojai privalo rūpintis skirtingo dydžio teritorijomis – jos yra pažymėtos Ukmergės miesto daugiabučių kvartalų specialiajame plane, kurį Savivaldybės taryba patvirtino 2015 m. birželio 25 d. sprendimu. Ten, kur nėra šio specialiojo plano sprendinių, prižiūrima teritorija yra 20 metrų nuo daugiabučio gyvenamojo namo išorinių atitvarų, bet ne toliau negu iki artimiausio sklypo.

Ukmergės miesto ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros taisyklės numato, kad teritorijų naudotojai ir tvarkytojai privalo jiems priklausančioje ar naudojamoje teritorijoje nuolat palaikyti tvarką, švarą ir atlikti šiuos darbus: reguliariai tvarkyti ir valyti teritoriją; žaliuosiuose plotuose užtikrinti savalaikį žolės nupjovimą, prižiūrint taip, kad žolė būtų ne aukštesnė kaip 50 cm; valyti sniegą, užtikrinant saugų pėsčiųjų eismą ir specialiojo transporto priemonių privažiavimą prie teritorijoje esančių bendrojo naudojimo objektų.

Iki šių metų rajone daugiabučių namų teritorijų priežiūra buvo atliekama stichiškai. Vienų kiemų tvarka ir švara rūpinosi patys gyventojai – jie samdydavo prižiūrėtojus, kurie šienavo žolę, rinko šiukšles, valė sniegą. Ukmergės mieste teritorijos valymo ir priežiūros paslaugas iki šiol pirko maždaug dešimties namų savininkai. Kitus kiemus savo jėgomis prižiūrėdavo patys gyventojai. Tačiau dauguma daugiabučių buvo palikti tarsi likimo valiai. Gyventojai patys nieko nedarė, nebuvo už tai atsakingų.

Patvirtinus Ukmergės miesto ir kitų gyvenamųjų vietovių tvarkymo ir švaros taisyklių pakeitimus, šią vasarą situacija ėmė keistis. Daugiau nei 200 daugiabučių mieste ir rajone administruojančios UAB „Ukmergės butų ūkis“ direktorius Giedrius Pocius mano, kad problemų nekyla tuose daugiabučiuose, kurių gyventojai yra priėmę sprendimą dėl aplinkos tvarkymo.

„Mūsų įmonės paslaugomis tvarkant teritoriją naudojasi beveik 60 daugiabučių namų. Kita dalis tvarkosi patys, tačiau mieste vis dar likę daugiabučių, kurių savininkai nereiškia jokio noro vykdyti pareigą – prižiūrėti namo teritoriją. Jie nėra apsisprendę, todėl nieko ir nedaro“, – konstatavo direktorius.

G. Pocius patikino, jog UAB „Ukmergės butų ūkis“ tvarkomų daugiabučių teritorija visą vasarą reguliariai buvo šienaujama, kiemuose ne mažiau nei du kartus per savaitę surenkamos šiukšlės.

Parengė aplinkos priežiūros tarifų projektą

Rugpjūčio mėnesį rajono savivaldybės meras sudarė darbo grupę, kuriai pavedė iki rugsėjo 5 d. parengti UAB „Ukmergės butų ūkis“ aplinkos priežiūros tarifų projektą. Grupei vadovavo savivaldybės administracijos direktorius Stasys Jackūnas. Nariai – Savivaldybės tarybos nariai Jonas Grybauskas, Elena Mirinavičienė ir Darius Varnas, savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Agnė Balčiūnienė, savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos ir aplinkosaugos skyriaus vedėjas Aidas Dutkus, Teisės skyriaus vedėjas Rimas Jurgilaitis, Turto valdymo ir apskaitos skyriaus vedėja Algimanta Laskauskienė, Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėja Odeta Mackevičienė, Ukmergės miesto seniūnijos seniūnė Z. Pečiulienė, UAB „Ukmergės butų ūkis“ direktorius G. Pocius ir daugiabučių namų gyventojų atstovai Jonas Imantas Bieliakas bei Juozas Minauskas.

„Rajono Savivaldybės tarybai bus teikiama tvirtinti tris UAB „Ukmergės butų ūkis“ teikiamų paslaugų tarifus. Tai teritorijų priežiūros paslaugų tarifą – 0,053 Eur be PVM per mėnesį už tvarkomos teritorijos 1 kvadratinį metrą (tvarkant teritoriją ne rečiau kaip du kartus per savaitę); žolės pjovimo paslaugų tarifą – 0,025 Eur be PVM už vieną kartą nupjautos teritorijos 1 kvadratinį metrą; daugiabučių gyvenamųjų namų laiptinių valymo paslaugų tarifą – 0,35 Eur be PVM per mėnesį už valomo ploto 1 kvadratinį metrą (valant laiptinę ne rečiau kaip kartą per savaitę). Iki šiol laiptinių valymo paslaugų mūsų įmonė neteikė, tačiau siūlysime daugiabučių gyventojams ja naudotis“, – teigė UAB „Ukmergės butų ūkis“ direktorius.

Pagal įmonės skaičiavimus, 55 proc. daugiabučių gyventojų, kurie jau yra pareiškę norą, kad jų teritoriją prižiūrėtų UAB „Ukmergės butų ūkis“, kas mėnesį už šią paslaugą reikės mokėti iki 3 Eur su PVM (butui). 30 proc. gyventojų mokės nuo 3 iki 4 Eur su PVM, 9 proc. – nuo 4 iki 5 Eur su PVM. Dviejų namų gyventojams ši paslauga atsieis nuo 5 iki 7 Eur su PVM. G. Pocius paminėjo vieną daugiabutį namą Linų kvartale, kurio gyventojai už aplinkos tvarkymą yra nusiteikę kas mėnesį mokėti nuo 10 Eur (butui). Tokia suma susidaro, nes nedaug butų turinčiam namui priklauso palyginti nemaža teritorija, joje yra pasodinta priežiūros reikalaujanti gyvatvorė.

„Gyventojai priėmė sprendimą namo aplinkos tvarkymą patikėti mums“, – sakė G. Pocius.

