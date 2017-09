Kiaulių augintojams – raginimas apsispręsti dėl ateities

Kiaulių augintojams – raginimas apsispręsti dėl ateitiesUkmergės valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba trečiadienį Lėne, o ketvirtadienį Siesikuose surengė susitikimus su vietos gyventojais. Šių renginių tikslas – pateikti naujausią informaciją apie afrikinį kiaulių marą (AKM). Taip pat paraginti kiaules auginančius žmonės įvertinti situaciją ir priimti sprendimus.

Rugpjūčio antroje pusėje Panevėžio rajono Užuraisčių kaime buvo nustatytas naujas AKM židinys. Mėginių tyrimai patvirtino, kad AKM užsikrėtę dvi ūkyje laikytos penimos kiaulės. Aplink židinį nustatyta 3 km apsaugos ir 10 km priežiūros zonos. Lėnas ir Siesikai patenka į priežiūros zoną, kuriai taikomi nustatyti reikalavimai.

Susitikti su vietos gyventojais Lėno kaimo bendruomenės namuose atvyko Ukmergės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkas Ričardas Gleiznys, rajono savivaldybės vyresnysis specialistas civilinei saugai ir mobilizacijai Valdas Rabazauskas bei privatus veterinarijos gydytojas Eugenijus Kuodelis, taip pat Taujėnų seniūnijos seniūnė Elvyra Tulušienė ir specialistė Danutė Blockuvienė, dalyvavo bendruomenės pirmininkė Diana Maskoliūnienė.

Nors Lėne kiaules yra deklaravę tik septyni laikytojai (jų ūkiuose yra 18 kiaulių), į susitikimą susirinko ne visi. Be to, atėjo lėniškių, kurie savo ūkiuose kiaulių nelaiko. Tai liudija, kad kaimo gyventojams afrikinis kiaulių maras yra aktualus, jie nori turėti kuo daugiau informacijos, žinoti, kokių grėsmių galima laukti.

Susirinkusiesiems labiausiai rūpėjo iš veterinarijos pareigūno ir savivaldybės specialisto išgirsti, ar ateityje jie galės laikyti kiaules. Taip pat juos domino kompensavimo mechanizmas, jei gyventojas nuspręstų atsisakyti kiaulių.

„Mūsų atvykimo tikslas – ne gąsdinti, o suteikti jiems kuo daugiau informacijos ir paraginti apsispręsti“, – kreipdamasis į Lėno gyventojus sakė R. Gleiznys.

Viršininkas papasakojo, kad AKM atsirado Afrikoje, po to liga pasiekė Čekiją ir keliauja per Europą. Prie Lietuvos priartėjo šiek tiek daugiau nei prieš pusantrų metų, o mūsų rajoną maras pasiekė pavasarį. Gegužės 25-ąją Siesikų miške rastai šerno gaišenai nustatytas AKM. Pastarosiomis savaitėmis Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute AKM nuolat diagnozuojamas Ukmergės rajone rastoms šernų gaišenoms ir sumedžiotiems šernams. Daugiausia užsikrėtusių šernų aptinkama Taujėnų, Siesikų, Deltuvos seniūnijų teritorijose – ten, kur didžiausi miškų plotai. Iki šiol AKM atvejų nebuvo Želvos seniūnijoje, tačiau pastarosiomis dienomis užsikrėtusių šernų aptikta ir čia.

„Virusas intensyviai plinta. Nors kiaulių ūkių mūsų rajone jis nepasiekė, tačiau išlieka didžiulė grėsmė. Ligos protrūkiai nuolat fiksuojami viruso jau apimtose teritorijose. Dažniausia viruso plitimo priežastis – žmogiškasis faktorius. Tai rimtas signalas visiems kiaulių laikytojams“, – pabrėžė Ukmergės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkas.

R. Gleiznys informavo, kad rajone kiaules yra deklaravę 106 ūkiai. Iš jų – maždaug šimtas smulkių, kuriuose yra po 1-3 kiaules, auginamas savo reikmėms. Iš viso deklaruota apie 870 kiaulių. Ukmergės VMVT duomenimis, birželį rajone registruoti 96 kiaulių laikytojai. Jų ūkiuose buvo 1 300 kiaulių. Per pastaruosius dvejus metus jų skaičius sumažėjo kelis kartus.

„Kiaulių augintojai privalo priimti atsakingą sprendimą dėl ateities. Jei jie nori laikyti kiaules, turi užtikrinti, jog jų ūkiai atitiktų visus biologinio saugumo reikalavimus. Jei dėl to dvejoja arba žino, jog to užtikrinti nesugebės, privalo iki šių metų rugsėjo 30 dienos paskersti kiaules bei apie tai informuoti privačius veterinarijos gydytojus arba mūsų tarnybą. Paskerstų kiaulių mėginius būtina ištirti dėl AKM. Laiku paskerdę kiaules gyventojai gali kreiptis dėl kompensacijų, nepriklausomai nuo to, ar jų ūkyje buvo nustatyti neatitikimai biologinio saugumo reikalavimams, ar ne. Šia prevencine priemone siekiama sumažinti biologiškai nesaugių ūkių skaičių bei apsaugoti mūsų šalį nuo didelių ekonominių nuostolių“, – pažymėjo R. Gleiznys.

Naudodamasis proga viršininkas priminė pagrindinius bio-saugos ūkyje principus. Einant į tvartą būtina pasikeisti avalynę bei drabužius; prie įėjimo turi būti įrengtas dezinfekcijos barjeras (kilimėlis), nuolat užpildytas dezinfekcinėmis medžiagomis, veikiančiomis prieš AKM; negalima šerti kiaulių žaliąją mase (šviežia žole, kitais termiškai neapdorotais pašarais); kiaulės turi būti laikomos uždarytos. Taip pat svarbu, kad tvarte nesilankytų svetimi žmonės.

Siekiant kiek įmanoma užkirsti kelius marui plisti ne mažiau svarbu, kad kiaulių laikytojai kartą per ketvirtį deklaruotų savo kiaules.

„Jei nustatoma, kad kiaulės laikomos nelegaliai ir joms diagnozuojamas AKM, laikytojai gali būti patraukiami baudžiamojon atsakomybėn, be to, gali būti pareikalauta kompensuoti visas patirtas išlaidas naikinant ligos židinį. Tai ir dezinfekavimas, ir papildomų pajėgų pasitelkimas, (pvz. policijos pareigūnų), gaišenų utilizavimas ir kt. Jei pažeidėjas pretenduoja į Europos Sąjungos išmokas, gali būti apribotas ir išmokų teikimas. Todėl kiaulių augintojai, vengiantys deklaruoti savo laikomus gyvulius, rizikuoja prarasti nemenkas sumas“, – priminė R. Gleiznys.

Rajono savivaldybės vyresnysis specialistas civilinei saugai ir mobilizacijai V. Rabazauskas gyventojus informavo apie rugsėjo 1 dieną Vyriausybėje vykusį pasitarimą, kuriame buvo aptarti aktualūs klausimai, susiję su AKM, priimti svarbūs sprendimai dėl kompensavimo mechanizmo.

„Mūsų tikslas nėra jus barti. Norime įspėti ir paskatinti apsispręsti“, – pabrėžė V. Rabazauskas.

R. Gleiznys „Gimtajai žemei“ sakė, kad kitą savaitę tokie susitikimai numatyti Taujėnuose, Baleliuose, Tulpiakiemyje.

Lėniškiams buvo išdalinti lankstinukai apie AKM.

Autorės nuotraukos