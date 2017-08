Ragina saugoti į mokyklas grįžtančius vaikus

Rajono savivaldybės administracijos direktorius Stasys Jackūnas ir bendrovės „Lietuvos draudimas“ Deltuvos skyriaus vadovė Erika Šatinskienė pasirašė sutartį, kuria rugsėjį moksleiviai apdraudžiami nuo nelaimingų atsitikimų kelyje.

Saugaus eismo akcija „Apsaugok mane“ vyksta aštuonioliktą kartą. Ji pradėta 2000 metais Vilniuje, dabar organizuojama visoje šalyje.

„Šios akcijos esmė – „Lietuvos draudimas“ apdraudžia visus moksleivius nuo nelaimingų atsitikimų eismo įvykiuose visą rugsėjo mėnesį, o prie mokyklų esančios perėjos pažymimos geltonuoju „Apsaugok mane“ ženk-lu“, – „Gimtajai žemei“ pasakojo bendrovės atstovė ryšiams su visuomene Ingrida Žaltauskaitė.

Kaip teigė S. Jackūnas, rugpjūčio pabaigoje prie perėjų, esančių šalia mokyklų, atsirado nauji „Apsaugok mane“ ženklai.

„Be to, didelis dėmesys skiriamas pėsčiųjų perėjų apšvietimui. Pastaraisiais metais išbandytos įvairios priemonės, tačiau prieita bendros nuomonės, kad labiausiai pasiteisina kryžminis apšvietimas. Tokiu būdu bus apšviestos aštuonios perėjos Vilniaus gatvėje. Ateityje ketinama tokį apšvietimą įrengti Kauno, Vytauto gatvių perėjose“, – pažymėjo direktorius.

„Lietuvos draudimo“ Deltuvos skyriaus vadovė E. Šatinskienė kreipėsi į visus vairuotojus. Pasak jos, mūsų visų dėmesingumas ir taisyklių laikymasis užtikrina, kad mažieji eismo dalyviai, neretai po ilgųjų vasaros atostogų išsiblaškę ir mažiau atidūs, pasieks mokyklą ar namus saugiai.

„Raginame ir visus tėvelius savo vaikams prieš naujus mokslo metus priminti elementarius, bet kartais gyvybiškai svarbius dalykus – kaip tinkamai pereiti perėją be šviesoforo, kodėl negalima eiti per gatvę degant geltonam šviesoforo signalui, kaip teisingai vestis dviratį per perėją. Tai gali padėti vaikui reikiamu metu priimti teisingą sprendimą“, – sakė „Lietuvos draudimo“ atstovė.

Bendrovė „Lietuvos draudimas“ suskaičiavo, kad 2016 metais šios akcijos metu visoje Lietuvoje nukentėjo 14 pėsčiųjų moksleivių, jiems ir jų tėvams išmokėta daugiau nei 11 tūkstančių eurų. Ukmergės rajone tokių nelaimingų įvykių nepasitaikė.

Kaip ir ankstesniais metais, moksleiviai visą rugsėjį nemokamai bus apdrausti asmens draudimu, kurio suma – 5 tūkst. eurų. Draudimas galios visoje Lietuvoje ištisą parą, jei moksleivis keliaudamas pėsčiomis nukentėtų eismo įvykyje.

„Norime, kad tėveliai, išleisdami savo vaikus į mokyklas, neturėtų papildomų rūpesčių ir galėtų jaustis ramūs. Draudimo apsauga mokyklinio amžiaus vaikams įsigalios automatiškai pačią pirmą mokslo metų dieną, o dėl to tėveliams nieko daryti nereikia. Svarbiausia, kad nutikus nelaimei kelyje jie žinotų, jog gali kreiptis į mus dėl patirtos žalos atlyginimo“, – pažymėjo E. Šatinskienė. Moksleivio, kuris keliaudamas pėsčiomis ar važiuodamas dviračiu šį rugsėjį pateks į eismo įvykį, tėvai ar globėjai kviečiami apie tai iš karto pranešti „Lietuvos draudimui“ telefonu 1828. Užregistravus įvykį, bendrovės specialistai išsamiai paaiškins, ką daryti toliau.

Dainiaus VYTO nuotrauka