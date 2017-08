Nustatyta nauja bazinė šilumos kaina

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK) ketvirtadienį nustatė naują UAB „Ukmergės šiluma“ bazinę šilumos kainą – 5,75 ct/kWh (be PVM). Ji galios visą kainos reguliavimo periodą, trejus metus.

Naujos UAB „Ukmergės šiluma“ šilumos kainos įsigalios Ukmergės rajono savivaldybės tarybai patvirtinus šilumos kainos dedamąsias pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams.

VKEKK pranešime rašoma, kad anksčiau buvo skaičiuojamos atskiros bazinės kainos UAB „Ukmergės šiluma“ aptarnaujamoms teritorijoms: viena – Ukmergės miesto, Dukstynos kaimo ir Deltuvos miestelio vartotojams, kita – Šventupės gyvenvietės gyventojams.

Dabar galiojanti kaina Ukmergės, Dukstynos ir Deltuvos vartotojams yra 5,53 ct/kWh (be PVM), šventupiečiams – 7,08 ct/kWh (be PVM). Nuo šiol tvirtinama viena bazinė kaina – 5,75 ct/kWh (be PVM).

Komisija UAB „Ukmergės šiluma“ šilumos tiekimo veiklai vykdyti suskaičiavo 5 proc. – 169,4 tūkst. Eur – mažiau sąnaudų nei prašė bendrovė. Įvertinus ankstesnių laikotarpių faktines sąnaudas, jos nepripažintos kaip būtinos reguliuojamai veiklai vykdyti (sumažintos nusidėvėjimo (amortizacijos), remonto ir aptarnavimo sąnaudos, darbo užmokesčio fondas).

„Ankstesniais laikotarpiais UAB „Ukmergės šiluma“ papildomai gavo pajamų, taip pat susidarė nepadengtų sąnaudų. Sprendimą, per kurį laikotarpį šios sumos bus paskirstytos atskiroms vartotojų grupėms, t. y. Ukmergės, Dukstynos ir Deltuvos vartotojams bei atskirai Šventupės gyventojams, turi priimti Ukmergės rajono savivaldybės taryba, nustatydama šilumos kainos dedamąsias pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams“, – teigiama VKEKK pranešime.

UAB „Ukmergės šiluma“ kuro struktūroje biokuras sudaro 48 proc., gamtinės dujos – 52 proc. Vienos didžiausių bendrovės 2013–2016 m. laikotarpiu atliktų investicijų yra gamtinių dujų pakeitimas į biokurą, įrengiant biokuro katilą (2 230,8 tūkst. Eur), biokuro katilinės Šventupėje remontas (146,3 tūkst. Eur) ir visiškai automatizuoto dujinio katilo su ekonomaizeriu įrengimas (138,9 tūkst. Eur). 27 proc. investicijoms reikalingų lėšų finansuota iš ES struktūrinių fondų.

Keičiasi ir UAB „Ukmergės šiluma“ karšto vandens kaina. VKEKK suskaičiuota projekcinė kaina vartotojams daugiabučiuose namuose – 5,26 Eur/m3 (be PVM), t. y. 4 proc. mažesnė nei prašė bendrovė (5,48 Eur/m3 be PVM).

UAB „Ukmergės šiluma“ šiluma ir karštu vandeniu aprūpina Ukmergės, Dukstynos, Deltuvos ir Šventupės vartotojus, iš jų apie 98 proc. yra gyventojai.

