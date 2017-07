Tris šimtukus gavusi abiturientė studijoms renkasi Lietuvą

Rajone, kaip ir visoje šalyje, abiturientams teikiami brandos atestatai, skamba paskutinis mokyklinis valsas. Vakar į Ukmergės kultūros rūmuose vykusią išleistuvių ceremonijos oficialiąją dalį rinkosi Antano Smetonos gimnazijos bendruomenė, mokinių tėveliai, artimieji, draugai. Tarp atsiimančių vidurinio mokslo baigimo dokumentus buvo ir viena geriausių abiturienčių 18-metė Rugilė Domeikaitė. Ji vienintelė rajone valstybinių egzaminų metu gavo net tris šimtukus. Aukščiausiais balais įvertintos gimnazistės lietuvių bei anglų kalbų ir matematikos žinios.

„Gimtosios žemės“ kalbinta Rugilė prisipažino, jog mokslams iki šiol ji skyrė labai daug dėmesio ir laiko. Merginos pastangas vainikavo puikūs egzaminų rezultatai. Gimnazistė išlaikė penkis valstybinius egzaminus, be minėtų dalykų dar buvo pasirinkusi fiziką ir informacines technologijas. Pastarųjų mokslų rezultatai šiek tiek R. Domeikaitę nuvylė, nes per fizikos egzaminą ji surinko 89 balus, o informacinių technologijų – 69. Tačiau dėl to ji labai nenusimena.

Visada gerai besimokiusi mergina sako, kad pirmenybę teikia tiksliesiems mokslams, ypač – matematikai. Matyt, todėl ruošdamasi šiam egzaminui jaudinosi mažiausiai. Labiausiai ji nerimavo dėl lietuvių kalbos. „Nesitikėjau, kad mano rašinys bus įvertintas 100 balų“, – atviravo Rugilė ir pridūrė, jog šiuo rezultatu ypač džiaugiasi.

Netikėtumų pažėrė ir informacinių technologijų egzaminas. Jo užduotys, abiturientės nuomone, buvo pakankamai sunkios.

Brandos egzaminams Rugilė ruošėsi savarankiškai, tik fizikos mokėsi papildomai pas korepetitorių.

Kol kas mergina nėra apsisprendusi, kur toliau mokysis. Ji jau supranta, kad norus bei svajones kartais pakoreguoja sėkmė bei atsitiktinumai. „Studijuosiu tiksliuosius mokslus, tačiau dar svarstau, ką rinktis – matematiką ar informatiką su programavimu, – ateities planais dalinosi pašnekovė. – Gal labiau norėčiau įstoti į Kauno technologijos universitetą.“

Paklausta, ar negalvojo apie studijas užsienyje, Rugilė buvo atvira: „Svarsčiau tokią galimybę, bet man būtų per sunku gyventi toli nuo namų, šeimos, draugų. Dabar aš noriu mokytis Lietuvoje, o vėliau gal atsiras galimybė kur nors išvažiuoti pasinaudojus studentų mainų programa.“

Mergina prasitarė, jog mokytis užsienyje jai ne kartą siūlė septyneriais metais vyresnis brolis. Baigęs bakalauro studijas Aleksandro Stulginskio universitete, jis išvyko dirbti į Norvegiją. „Brolis ragino mokytis Norvegijoje, bet kol kas tokio varianto nesvarstau“, – kalbėjo Rugilė.

Jos pasiekimais džiaugiasi ne tik vyresnis brolis, bet ir tėvai. Jie egzaminų baigimo proga dukrai padovanojo kelionę į Šiaurės Italiją. Rugilė seniai svajojo aplankyti Veneciją, todėl mama ir tėtis įgyvendino dukters svajonę.

Beje, kelionės – didžiausias jos pomėgis, kuriam iki šiol ne taip dažnai atsirasdavo laiko ir galimybių. Rugilė su malonumu prisimena jau aplankytas šalis – Vokietiją, Ispaniją, Angliją. Dažniausiai ji keliauja su broliu arba tėvais. Tik šįkart į Italiją vyko su drauge.

Šios vasaros merginos planuose – įgyti vairuotojo pažymėjimą. Teorijos egzaminą Rugilė jau išlaikė, beliko išmokti vairuoti. „Šiek tiek jau važinėjau su instruktoriumi, bet ruošdamasi brandos egzaminams padariau pertrauką. Dabar žadu atnaujinti praktinius užsiėmimus“, – tęsė pašnekovė.

Taip pat Rugilė norėtų pailsėti – skaityti mėgiamas knygas, susitikti su draugais, dažniau būti gamtoje, piešti. Mat per mokslo metus laisvalaikiui beveik nelikdavo laiko. Grįžusi iš gimnazijos abiturientė sėsdavo prie vadovėlių ir iki vakaro mokydavosi. Dėl mokslų teko atsisakyti popamokinės veiklos, būrelių, vakarėlių su bendraamžiais, kitų užsiėmimų. „Viską suderinti būtų buvę sunku, teko rinktis, aš susikoncentravau į mokymąsi ir dėl to nė kiek nesigailiu“, – tvirtino R. Domeikaitė.

Kalbėdama apie savo pomėgius Rugilė ne kartą užsiminė, kad mėgsta piešti. Nors dailė buvo vienintelis dalykas, kurį ji mokėsi B lygiu, t. y. ne pagal išplėstinio kurso programą, šis užsiėmimas jai visada buvo malonus. Mergina pasakojo, jog kažkada buvo įstojusi į Dailės mokyklą, bet taip ir nepradėjo jos lankyti. „Piešiu savo malonumui, nes tai man patinka“, – atviravo abiturientė.

Artimiausiu metu ji su tėvais vyks iškylauti į Labanorą, kur kasmet prie ežero susirenka visa giminė. Šįkart artimieji pasidžiaugs ir Rugilės pasiekimais, palinkės jai sėkmės kitame savarankiško gyvenimo etape.