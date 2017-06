Pašilė palikta likimo valiai?

Pašilėje gyvenantis Eduardas Zeziulevičius įsitikinęs, kad šis Ukmergės mikrorajonas yra paliktas likimo valiai. Jo teigimu, valdžia visiškai nesirūpina, kad žmonės gyventų patogiai, tvarkingai, jiems būtų sudarytos sąlygos turiningai leisti laisvalaikį.

„Pašilė jau daugiau nei 10 metų neturi krepšinio žaidimo aikštelės. Čia nėra įrengta treniruoklių, vaikų žaidimo aikštelės. Gatvės ir kiemai duobėti, niekas nenušienauja žolės, nenupjauna sausų ir nulūžusių medžių, visur krūvos šiukšlių“, – problemas vardijo E. Zeziulevičius. Jo manymu, galbūt reikalai pasikeistų į geresnę pusę, jei Pašilėje būtų veiklus seniūnaitis.

Pašiliečio skundus perdavėme miesto seniūnei Z. Pečiulienei. Ji sutiko, jog šiame mikrorajone daug netvarkos, tačiau dėl to pirmiausia kalti patys gyventojai.

Pašnekovė tikino, jog pernai, kai gavus jaunų tėvų prašymą Pašilėje prie mokyklos buvo rengiama vaikų žaidimų vieta, ketinta į šią teritoriją perkelti ir krepšinio stovus: „Ten, kur jie stovi, vaikams žaisti visiškai nesaugu, nes šalia yra konteinerių aikštelė, į ją važinėja atliekas renkanti automašina, be to, aplinkui gyventojai stato lengvuosius automobilius, pro čia važiuojama į garažus. Tačiau stovai nebuvo iškelti, nes mums to padaryti neleido gyventojai. Jie tikino, kad aikštelę patys sutvarkys, prižiūrės. Dabar matome, jog taip nėra…“

Z. Pečiulienė mano, jog prie konteinerių būtų švaru ir tvarkinga, neliktų krūvų šiukšlių, jei gyventojai patys nešiukšlintų ir kartu kontroliuotų taip besielgiančius: „Žmonės pažįsta vieni kitus, jie geriausiai žino, kas į aikšteles tempia šakas, gabena senus baldus, čiužinius, automobilių detales – visa tai, ko čia kaupti negalima.“

Miesto seniūnė teigė, jog anksčiau Pašilės gyventojai buvo atsakingesni, jie dažnai susirinkdavo į talkas ir patys tvarkydavo daugiabučių namų, garažų aplinką. Deja, dabar jie nesistengia pajudinti nė piršto, o tik kaltina kitus. Užuot būręsi geriems ir naudingiems darbams, jie esą nueina lengvesniu keliu – kritikuoti, skųstis.

Z. Pečiulienė negailėjo gerų žodžių Pašilės seniūnaitei Vidai Zbarauskienei. Jos iniciatyva prieš Kalėdas šiame mikrorajone puošiama eglutė, organizuojama mažiesiems šventė.

„Seniūnaitei pretenzijų tikrai neturiu. Džiaugčiausi, jog visi dirbtų taip, kaip ji“, – tvirtino miesto seniūnė.