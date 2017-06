„Įšoko į važiuojantį traukinį“

2015 m. spalio 30 d. dieną buvo patvirtinta Lietuvos higienos norma HN 131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“. Dalis šios normos nuostatų įsigaliojo praėjusių metų lapkričio 1 dieną, kai kurios – nuo šių metų gegužės pirmosios ir likusios turės būti pradėtos vykdyti nuo liepos 1 dienos. Šie higienos normos reikalavimai privalomi ir Ukmergės rajone esančių vaikų žaidimų aikštelių ir patalpų eksploatuotojams ar savininkams. Vaikų žaidimų aikštelės yra įrengtos miesto mikrorajonuose, beveik prie kiekvienos savivaldybėje esančios ikimokyklinio ugdymo įstaigos, nemažai mokyklų, kaimo bendruomenių iniciatyva, taip pat ir kavinių.

Daug reikalavimų

Nuo liepos pirmos dienos vaikų žaidimų aikštelių ir žaidimo patalpų eksploatuotojai ar savininkai turės užtikrinti, kad ne rečiau kaip vieną kartą per 12 mėnesių būtų atlikta žaidimų aikštelių, žaidimų patalpų pagrindinė metinė kontrolė, kurią gali vykdyti tik akredituotos įstaigos, o žaidimų aikštelių ir patalpų savininkas ar eksploatuotojas turi saugoti įstaigos, atlikusios pagrindinę metinę kontrolę, išduotą kontrolės ataskaitą arba kontrolės sertifikatą. Taip pat bus reikalaujama, jog žaidimų aikštelių ir patalpų savininkai ar eksploatuotojai ne rečiau kaip vieną kartą per savaitę turi atlikti žaidimų aikštelių, patalpų apžiūrą, įvertinti, ar nėra sulūžusių detalių, kitus pavojus, kylančius dėl įrangos naudojimo. Ne rečiau kaip kartą per 3 mėnesius turi būti atliekama žaidimų aikštelių, patalpų apžiūra, kurios metu turi būti įvertintas įrangos veikimas ir stabilumas, susidėvėjimas, konstrukcinis vientisumas. Visi žaidimų aikštelių, patalpų priežiūros veiksmai, įrangos remonto darbai turi būti registruojami, nurodant darbų atlikimo datą, darbus atlikusio asmens vardą ir pavardę, parašą.

Jau galioja reikalavimai, kad žaidimų aikštelės turi būti ne arčiau kaip 10 m nuo buitinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių, gatvių, automobilių stovėjimo aikštelių, elektros tinklo įrenginių, tos, kurios nutolusios nuo gatvės važiuojamosios dalies mažiau nei 20 m, turės būti aptvertos tvora ar gyvatvore.

Kiekvienoje žaidimų aikštelėje privaloma ir lentelė su informacija – bendrasis telefono numeris, kuriuo galima skambinti įvykus avarijai; telefono numeris, kuriuo galima skambinti techninės priežiūros personalui; žaidimų aikštelės pavadinimas, adresas, savininkas; kokio amžiaus vaikams žaidimų aikštelė skirta; kita reikalinga informacija.

Šios higienos normos priede nurodytas nuodingųjų augalų sąrašas, kuriuos draudžiama sodinti ir auginti žaidimų aikštelėse.

Sugriežtinti ir reikalavimai dėl vartų bei tvoros: ji turi būti be išsikišusių aštrių elementų, kad nekeltų rizikos užstrigti vaikui, bet kokių vartelių taip pat nebus galima įdėti, kad nebūtų prispausti vaikų pirštukai.

Naujai įrengiamų žaidimų aikštelių ar žaidimų patalpų įranga, smūgį silpninanti danga privalo turėti atitikties sertifikatą ar gamintojo deklaraciją.

Higienos normoje nurodoma, kad žaidimų aikštelės turi būti prižiūrimos ir valomos – nušienauta žolė, žiemą neslidūs takeliai, smėlis įrengtose smėlio dėžėse pakeičiamas ar atnaujinamas kiekvieną pavasarį ir pagal epidemiologines reikmes, taip pat esant užteršimui šiukšlėmis ar kitomis priemaišomis. Smėlyje negali būti askaridžių, plaukagalvių, toksokarų echinokokų ir kitų helmintų kiaušinių. Smėlio dėžes bus privaloma apsaugoti nuo užteršimo jas uždengiant neslidžiu paviršiumi.

Sugriežtinta tvarka ir dėl patalpų

Pagal Higienos normą žaidimo patalpų laiptai, laiptų aikštelės turi būti įrengtos taip, kad užtikrintų vaikų saugą.

Draudžiama įrengti horizontalaus dalijimo aptvarus ir turėklus, sraigtinius laiptus. Laiptų pakopos negali būti siaurėjančios. Įstiklintos durų dalys iš abiejų pusių turės būti apsaugotos nuo atsitiktinio susidūrimo, atsitrenkimo, smūgių ir susižalojimo rizikos.

Žaidimų patalpose, kuriose žaidžiama su kamuoliu, langai ir šviestuvai – apsaugoti nuo atsitiktinių smūgių.

Taip pat varstomi langai privalės turėti langų atidarymo ribotuvus arba kitas apsaugos nuo kritimo priemones, jeigu jie yra pasiekiami vaikams ir kelia iškritimo pavojų. Langų atidarymo ribotuvai turės būti įrengti taip, kad apribotų lango atvėrimą iki ne didesnės kaip 10 cm angos ir vaikai negalėtų jų atidaryti.

Įžvelgia skubotumą

Kaip laikomasi naujų higienos normų, pavesta kontroliuoti Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos. Šios įstaigos Vilniaus departamento Ukmergės skyriaus vedėja Elena Mirinavičienė sakė, kad dokumentas išleistas, tačiau ne viskas apgalvota ir aišku, vis dėlto kontrolė bus vykdoma. „Kiekviena aikštelė turi būti akredituota, tačiau Lietuvoje yra tik viena įstaiga – VšĮ Techninės priežiūros tarnyba, kuriai suteikta teisė sertifikuoti vaikų žaidimo aikšteles. Turint mintyje, kiek šalyje jų yra, fiziškai neįmanoma iš karto atlikti to darbo“, – kalbėjo E. Mirinavičienė.

Vedėja pastebėjo, kad jau atsirado firmų, siūlančių atlikti šias paslaugas, ir pakankamai brangiai, tad perspėjo, kad įstaigų vadovai, kiti, kam priklauso vaikų žaidimų aikštelių priežiūra, būtų budrūs ir nesudarinėtų su jais sutarčių, nes toks akreditavimas nebus pripažįstamas.

E. Mirinavičienė patikino, kad ir šiuo metu tikrinant bendrą ugdymo įstaigų būklę domimasi ir vaikų žaidimo patalpomis bei aikštelėmis, kad jos būtų saugios.

Vedėjos nuomone, vaikų aikštelių ir patalpų turėtojams ir eksploatuotojams kils nemažai problemų. Mat daugiausia rajone esančių aikštelių buvo rengiama neturint dokumentų apie medžiagų sertifikavimą. „O kaip reikės elgtis su tomis aikštelėmis, kurios įrengtos tautodailininkų? Kaip jas sertifikuoti?“ – svarstė vedėja. Problemų kils ir dėl saugios dangos. Mat rengiant vaikų žaidimų aikšteles nebuvo numatyta dangos įsigijimas, dėl to gali prisieiti ją pirkti.

Dar viena problema – dauguma vaikų žaidimų aikštelių neaptvertos, tad ir šiems darbams teks atrasti lėšų.

Vedėja pridūrė, jog šalyje žinanti tik vieną visus reikalavimus atitinkančią vaikų žaidimo aikštelę – ji įrengta Vilniuje, Bernardinų sode.

Vertindama naująją higienos normą E. Mirinavičienė pastebėjo, kad Europos Sąjungos šalyse jau seniai vykdoma tokia politika, tad ten jau turima patirties, o „mūsiškiai tiesiog įšoko į važiuojantį traukinį.“

Seniūnė nusiteikusi optimistiškai

Ukmergės miesto seniūnė Zita Pečiulienė sakė, jog mieste yra septynios vaikų žaidimo aikštelės. Trys įrengtos 2014, 2015 ir 2016 metais, yra sertifikuotos, atitinkančios visus reikalavimus. Anot seniūnės, tik vienoje jų – esančioje buvusiame kariniame miestelyje, pagal naujus reikalavimus turės būti atlikti kai kurie darbai. Tai – įrengtas apšvietimas ir pastatytas suolelis.

Keturios aikštelės – prie Vilniaus g. 100 namo, netoli „Šilo“ pagrindinės mokyklos ir Dukstynos mikrorajone rengtos prie daugiabučių namų, seniūnijos lėšomis. „Praėjusiais metais jas visas apžiūrėjome, aptvarkėme, tad aikštelės tikrai yra saugios“, – pasakojo Z. Pečiulienė.

Ji vylėsi, jog bus atrastas kompromisas dėl reikalavimų, tad aikštelės nebus uždarytos.

Reikalavimams vykdyti pinigų nėra

Savivaldybės administracijos direktorius Stasys Jackūnas pripažino, kad įstatymus privaloma vykdyti, tačiau ar tai bus padaryta, abejojo: „Kad atliktume viską, kas yra nurodoma, turėtume tam skirti labai daug lėšų, bet jų neturime. Gaila, kad dokumento ruošėjai visas problemas suvertė savivaldai.“

Administracijos direktorius sakė, jog į šiuos reikalavimus bus atsižvelgta rengiant naujas vaikų žaidimo aikšteles, tačiau „atbuline data“ to nesiruošiama daryti. Anot vadovo, anksčiau rengiant vaikų žaidimo vietas nebuvo reikalaujama medžiagų sertifikatų, tad dabar, po tiek laiko, juos atrasti kaži ar įmanoma.

„Aišku, vaikai turi būti saugūs, tuo mes rūpinsimės, tačiau to, kas neįmanoma, nepadarysime“, – reziumavo S. Jackūnas.

Ši žaidimų aikštelė – viena naujausių, tačiau ir ji neatitinka visų saugumo reikalavimų.

Dainiaus VYTO nuotraukos