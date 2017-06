Analogų neturintis laikrodis sugedo po kelių savaičių

Į redakciją kreipėsi ukmergiškis, kuris sakė, kad miesto centre, ant atnaujinto gyvenamojo namo ties Vytauto ir Vilniaus gatvių sankryža fasado, neseniai sumontuotas miesto laikrodis netiksliai rodo laiką – pusę valandos vėluoja. Dėl to klaidinami ne tik miesto gyventojai, bet ir per Ukmergę važiuojantys žmonės, svečiai. Be to, kaip teigė laikraščio skaitytojas, sutriko ir jo apšvietimas – neveikia lemputės, šviečia tik rodyklės. „Taip buvo džiaugiamasi šio išskirtinio dizaino, analogų neturinčiu, nemenkus pinigus kainavusiu laikrodžiu, o jis sugedo vos po kelių savaičių. Gal reikėjo pirmiau išbandyti, paskui džiūgauti? Kas dabar jį pataisys, kiek tai kainuos? Ar neištiks šio įrenginio Vienuolyno gatvės laikrodžio likimas?“ – samprotavo vyriškis.

Skaitytojo mintis perdavėme rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo skyriaus vyr. specialistui Juliui Zareckui. Tačiau jis patikino, kad buvo tik vienas iš minimo laikrodžio įrengimo iniciatorių, tvarkė šio projekto „popierinę dalį“, bet dabar nėra už jį atsakingas. „Vienas iš rangovų yra UAB „Ukmergės butų ūkis“, todėl bendrovės atstovai turėtų susisiekti su vilniečių įmone „Miesto baldai“, kuri atstovauja Italijos laikrodžių meistrams“, – aiškino J. Zareckas. Šios bendrovės užsakymu Ukmergės laikrodžio mechanizmas buvo pagamintas Milane, o jį montavo atvykęs laikrodžių meistras, profesorius Matteo Ballardini.

UAB „Ukmergės butų ūkis“ direktorius Giedrius Pocius patvirtino, kad jo vadovaujama bendrovė kontroliuoja laikrodžio montuotojų garantinius įsipareigojimus, ir pažadėjo apie gedimą pranešti UAB „Miesto baldai“ atstovams.

G. Pocius taip pat paaiškino, kodėl buvo išjungtas laikrodžio apšvietimas. Taip pasielgta todėl, kad nustojo šviesti viena iš lempučių. „Jų parduotuvėje nenusipirksi, tenka užsakinėti. Kai tik sulauksime, pakeisime, ir apšvietimas vėl veiks“, – patikino direktorius.

„Gimtosios žemės“ laikraštis jau rašė, kad naujo miesto laikrodžio prireikė, kai nepataisomai sugedo ir buvo nuimtas senasis, kurį Ukmergei dovanojo ir prižiūrėjo tuometinė draudimo bendrovė „Ergo Lietuva“. Pirmą miesto laikrodį draudikai ant Vytauto gatvės 3 namo sienos pakabino beveik prieš du dešimtmečius. Ukmergiškiams simboliu tapęs laikrodis 2009-ųjų gegužę buvo pakeistas nauju, pagal užsakymą pagamintu Vokietijoje. Prieš porą metų ir šis laikrodis sugedo. Paaiškėjus, jog jo suremontuoti nepavyks, pradėta svarstyti galimybė įrengti naują miesto laikrodį.

Apskritai, ukmergiškiams nesiseka su laikrodžiais. Jau beveik metai sugedęs ir Vienuolyno gatvėje esantis laikrodis, kuris buvo pastatytas po 2010 metų gatvės rekonstrukcijos. Šis laikrodis remontui į Italiją jau siųstas kelis kartus. Meistrų nuomone, reikia keisti jo mechanizmą. Kadangi tam pinigų iki šiol neatsirado, laikrodis po remonto veikė neilgai. Pastaruoju metu tik kitoje jo pusėje kiek ilgėliau rodyklės rodė teisingą laiką. Bet šiomis dienomis ir jos sustojo…

Dainiaus VYTO nuotr.