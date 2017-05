Teks pakentėti be karšto vandens

Į redakciją paskambinęs Pivonijos mikrorajono gyventojas kalbėjo, kad šilumininkai žmones paliks be karšto vandens tuo metu, kai lauke dar šalta, be to, nepatogumus teks jausti ypač ilgai: „Kodėl sumanyta šilumos tinklus remontuoti be pertraukos? Negi jie nepagalvojo, kad daugiabučiuose žmonės gyvena su mažais vaikais, yra senų, ligotų?“

UAB „Ukmergės šiluma“ direktorius Vydas Paknys informavo, kad bendrovė vykdo suplanuotą ypač sudėtingą, didelės apimties Pivonijos mikrorajono visų magistralinių šilumos tiekimo vamzdynų keitimo projektą. „Projektas finansuojamas ES lėšomis, sutartyje su VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra nustatyti griežti projekto vykdymo terminai, kurių privaloma laikytis. Norėčiau pabrėžti, kad neturime techninės galimybės vartotojams tiekti karštą vandenį demontavus esamus magistralinius vamzdynus ir nesumontavus naujų. Todėl karšto vandens tiekimas bus nutrauktas ilgesniam laikotarpiui nei kasmetinių profilaktinių remontų metu“, – teigė direktorius.

Jis taip pat patikino, jog bus stengiamasi kuo greičiau atlikti visus darbus, ir paprašė gyventojų būti kantriems, nes įgyvendinamas Ukmergės šilumos ūkiui labai svarbus projektas.