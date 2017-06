„Svajonių miesto“ šventės pramogos – ir kūdikiams, ir senjorams

Jau ne vienerius metus paskutinį gegužės savaitgalį organizuojant miesto šventę, jos rengėjams, kai jau būna baigti visi svarbiausi darbai, didžiausią nerimą kelia vienas klausimas: koks bus oras pagrindinę šventės dieną – šeštadienį?

Šįmet gamta nenuvylė – visą savaitę niaukstęsis dangus šeštadienį nušvito saule. Tai paskatino ne vieną ukmergiškį palikti visus darbus ir pasinerti į linksmybes, kurių šventės rengėjai sugalvojo daugybę. Ukmergė, šventės organizatorių užmanymu, tapo Svajonių miestu. Jos dalyviais – šįmet ypač gausiai į renginį susirinkę ukmergiškiai, taip pat į namus pargrįžę kituose miestuose, netgi kitose valstybėse įsikūrę kraštiečiai, svečiai iš įvairių šalies vietovių, užsienio šalių miestų partnerių delegacijos.

Dieną pradėjo mankšta

Sveikuoliai – ir suaugusieji, ir maži, šeštadienio rytą pirmiausia susirinko prie pėsčiųjų tilto pasimankštinti.

Visą dieną vyko įvairios sportinės varžybos – vyrų ir moterų paplūdimio tinklinio, futbolo, vaikų krepšinio, kikbokso, dziudo, kitos.

Ugniagesiai veikė nedelsdami

Prieš vidudienį įvyko incidentas Turizmo ir verslo informacijos centre, kur taip pat įsikūręs savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo skyrius. Netikėtai patalpas užpildę dūmai išginė į balkoną darbuotojas, kurios ėmė šauktis pagalbos. Ugniagesiai nedelsdami pradėjo gelbėjimo operaciją – akimirksniu žmones iškėlė iš balkono ir nuleido ant gatvės…

Laimei, tai buvo ne tikras pavojus, o tik vienas šventės renginių.

Dovanojo ir pliušinius meškiukus

Labai daug dėmesio skirta jauniesiems ukmergiškiams. Kaip ir kiekvienais metais jiems „atiduota“ papuošti visa Vienuolyno gatvė – šįmet čia buvo gražinami medžiai. Tad liepaitės, lyg kalėdinės eglutės, pasidabino įvairiausiais papuošalais. Mažieji galėjo šėlti atrakcionuose, žaisti, važinėtis dviratukais, džiaugtis daugybe kitų užsiėmimų.

Vyresnieji įsikūrė Jaunimo kieme – teritorijoje prie Kraštotyros muziejaus. Čia jie ne tik klausėsi muzikos, ilsėjosi sėdmaišiuose, bendravo, bet ir kepė skanėstus.

Jau antrą kartą per miesto gimtadienį sveikinami visi vaikai, gimę per metus nuo buvusios miesto šventės. Per tą laikotarpį gimė 280 kūdikių, šventėje dalyvavo daugiau kaip 200. Jiems įteikti Ukmergės piliečio pasai, marškinėliai su užrašu „Aš naujasis Ukmergės pilietis“ bei vilko pėdute ir pliušiniai meškiukai.

Kaip „Gimtajai žemei“ sakė savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo skyriaus vedėja Lolita Gerulskienė, Lietuvoje vykstančios akcijos, skirtos Lietuvos atkūrimo šimtmečiui pažymėti, organizatoriai mažųjų ukmergiškių pasveikinimą įtraukė į originaliausių idėjų sąrašą.

Buvo didžiulis pasirinkimas

Tie, kurie buvo nusiteikę apsipirkti, rado didžiulį pasirinkimą. Prekiauti atvyko 120 prekybininkų. Buvo parduodamos įvairiausios prekės – nuo rankų dirbinių iki mėsos gaminių. Tie, kas nebuvo linkę išlaidauti, grožėjosi meno kūriniais, paveikslais, mezginiais, nėriniais, keramikos lipdiniais…

Maloniai šiltą dieną buvo galima atsigaivinti kava, nealkoholiniais gėrimais. Nors mūsų Savivaldybės taryba uždraudė viešuose renginiuose prekiauti svaigalais, vis dėlto akis vis užkliūdavo už įtartinai linksmo veido…

Šis draudimas labai pravertė mūsų kavinių, restoranų šeimininkams – šios maitinimo įstaigos buvo užgultos lankytojų, kuriems tekdavo pakankamai ilgai laukti, kol bus aptarnauti.

Eisenoje – ir šuneliai

Vis labiau populiarėja šventinė eisena. Šįmet iš Technologijų ir verslo mokyklos kiemo išžygiavo 45 kolektyvai. Kiekvienais metais eitynių dalyviai prisistato vis įdomiau, išradingiau.

Nusitęsusioje ilgoje, spalvingoje kolonoje buvo galima matyti užsienio šalių delegacijas, pučiamųjų orkestrus, šokėjas, motociklininkus, antikvarinius automobilius, senjorus ir mokyklų moksleivius, su savo šeimininkais žygiavo ir šuneliai.

Į eiseną įsiliejo netgi didžiulis betono plokščių prikrautas sunk-vežimis.

Aikštėje – žiedų jūra

Organizatoriai pakvietė visus eisenos dalyvius atsinešti gėlių puokšteles, kurioms Kęstučio aikštėje buvo iškasta 1 400 duobučių.

Kaip „Gimtajai žemei“ pasakojo Kultūros centro direktorė Rasa Graužinienė, šios įstaigos darbuotojai, taip pat atvykę ir iš kaimuose esančių filialų, keturias valandas plušo, kol jas išrausė, po to įdėjo indelius. Šios pastangos atsipirko su kaupu – visa aikštė nušvito gėlių žiedais, virsdama Svajonių pieva.

Po oficialios dalies – linksmybės

Pilies parke buvo įrengta didžioji scena.

Čia oficialiai atidaryta miesto šventė. Taip pat pristatytas rajono Garbės pilietis Rimantas Zinkevičius.

Po oficialios dalies vyko visų ilgai lauktas ansamblio „Rondo“ koncertas. Gerą nuotaiką palaikė ir vario dūdų orkestras „Aukštyn“, Vilniaus universiteto pučiamųjų instrumentų orkestras „Oktava“. Visus žiūrovus „užvedė“ Keistuolių teatro koncertinė programa „Paskutiniai Brėmeno muzikantai“, vakare vykęs ansamblio „Sare roma“ pasirodymas „Čigoniško šokio sūkury“.

Žavėjo ir ugnies šou „Liepsnojanti klasika“ atlikėjai, jaunimo būrį sutraukė „Golden Parazyth“ koncertas.

Fejerverkai, kokių dar nebuvo

Kaip ir kiekvienais metais šventę vainikavo įspūdingi fejerverkai. Susižavėję ukmergiškiai kalbėjo, kad tokių mūsų mieste dar nebuvo…

Šiuos fejerverkus į Ukmergę atvežė profesionalūs šios paslaugos teikėjai.

Dainiaus VYTO nuotraukos

Daugiau nuotraukų:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1778720772439454.1073741910.1507443492900518&type=1&l=7bdc4df927