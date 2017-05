Savanorė ukmergiškė: Ugandoje – gražu, o Lietuvoje – tobula

Jau kelerius metus Donata Peleckaitė į Lietuvą grįžta tik pasisvečiuoti. Užsukusi į tėvų namus, susitikusi su išsiilgtais artimaisiais, sutvarkiusi neatidėliotinus reikalus mergina vėl kraunasi kuprinę ir iškeliauja. Neseniai grįžusi iš Afrikos, kur spalvingojoje Ugandoje praleido penkias savaites, dabar ji ruošiasi į Švediją, lindyhopo šokių stovyklą. Ten ketina būti beveik visą vasarą.

29-erių Donata į svečias šalis vyksta ne kaip turistė, o savanoriauti. Šiai veiklai, už kurią nemokamas atlyginimas, ukmergiškė dabar skiria visą savo laiką, jėgas, žinias. Su savanorystės misija ji ne vieną mėnesį praleido Jordanijoje, Islandijoje, Švedijoje, Turkijoje… Mergina džiaugiasi likimo jai suteikta galimybe pamatyti pasaulį, padėti tiems, kam to labiausiai reikia, o kartu ir pačiai mokytis.

Keliauti pradėjo dar mokykloje

D. Peleckaitė prisipažįsta, kad labai mėgsta keliauti. Dar mokydamasi Antano Smetonos gimnazijoje ji per vasaros atostogas buvo išvykusi į Prancūziją, Taizė bendruomenę, kurią daugelis žino kaip vieną garsiausių piligrimystės vietų Europoje. Mykolo Romerio universitete studijuodama viešąjį administravimą Donata pagal mainų programą pusmetį praleido Turkijoje, Trobzono mieste esančiame Karadenizo technikos universitete.

Baigusi Vilniuje universitetą, mergina įsidarbino M. K. Čiurlionio menų gimnazijoje. Tačiau sostinėje ukmergiškė neužsibuvo – nusprendė pasukti kitu gyvenimo keliu, tapti savanore.

Pradžia buvo sėkminga. Donata dalyvavo atrankoje, ją laimėjo ir išvyko į pirmąją misiją. Ji savanorės nenuvylė, greičiau priešingai – skatino dalyvauti naujuose projektuose. Pamažu ukmergiškei veikla savanorystės projektuose tapo kone kasdienybe. Būdama vienoje misijoje, ji jau planuoja išvyką į kitą šalį.

Į Ugandą – be perdėtų baimių

„Internete perskaičiau, kad ieškoma dalyvių Europos Sąjungos remiamam projektui Ugandoje, Kenijoje arba Ganoje. Pasirinkau projektą Ugandoje, užpildžiau anketą, nusiunčiau CV ir motyvacinį laišką. Vyko atranka ir Ugandos UYSTO (Uganda Youth Skills Training Organization) pasirinko mane bei Faustą, dar vieną lietuvaitę. Šio projekto tikslas – drąsinti vietinį jaunimą siekti savo tikslų, supažindinti juos su įsidarbinimo galimybėmis, išmokyti rašyti CV ar motyvacinį laišką, skatinti naudoti socialinius tinklus verslo pradžiai ar jo plėtimui“, – pasakojo D. Peleckaitė.

Taip jau sutapo, kad sulaukusi žinios, jog vyks į Centrinėje Afrikoje esančią Ugandą, savanorė išsiruošė į anksčiau planuotą kelionę po Pietryčių Aziją. Kai grįžo aplankiusi Tailandą, Kambodžą, Singapūrą, Malaiziją, pasak Donatos, laiko „persikrauti kuprinę“ buvo likusi tik savaitė: „Taip ir išvykau – be išankstinių nuomonių, be patarimų ar kažkokių perdėtų baimių…“

Pasitiko tamsoje skendinti sostinė

Lietuvaitės į abipus pusiaujo esančios Ugandos sostinę Kampalą skrido per Stambulą ir Ruandos sostinę Kigali.

„Ankstų rytą lėktuvui leidžiantis į Kampalą, skirtingai nei kitų šalių sostinėse, švietė tik balkšvi žiburiai, nesimatė ryškių šviesų. Buvo labai keista, kad sostinė, kurioje yra 5 milijonai gyventojų, beveik skendėjo tamsoje…“ – pirmą įspūdį puikiai mena Donata.

Savanores oro uoste pasitikęs UYSTO vadovas, su kuriuo ukmergiškė buvo bendravusi per facebook, atvykėles nuvežė į šeimą, kurioje jos gyveno visas penkias savaites. Naujieji namai buvo Nansanoje, gana neblogai vertinamame Kampalos rajone, esančiame tolėliau nuo sostinės centro.

„Kelias iš oro uosto buvo tamsus, mieste tik kai kur švietė parduotuvių reklamos ar viešbučiai. Nors buvo ankstyvas rytas, tačiau gatvėse matėme daug žmonių ir transporto, čia jau vyko veiksmas. Prekeiviai iš provincijų sunkvežimiais buvo atvežę vaisius, daržoves, juos iš jų pirko susirinkę perpardavinėtojai“, – tokį vaizdą per langą išvydo lietuvaitės.

Vėliau jos sužinojo, jog žmonių ankstų rytą tiek daug, nes prekiautojai savo darbo vietose neretai praleidžia visą parą – čia ir miega, ir valgo, ir vaikus prižiūri…

Miestas nušvito ryškiomis spalvomis

Pasak Donatos, išaušus rytui ir nušvitus saulei, miestas staiga tapo spalvotas: „Neasfaltuotos, duobėtos gatvelės buvo nuklotos ryškiu oranžiniu moliu, moterys vilkėjo įvairiausių raštų ir spalvų drabužius, o žaliuojantys medžiai, žydintys krūmai, nokstantys įvairiausi vaisiai vertė pamiršti juodai baltą lietuvišką žiemą…“

Mergina juokiasi, kad tik iš pradžių Ugandoje viskas atrodė chaotiška ir painu. Įsiminusios, kur yra namai, lietuvaitės labai drąsiai klaidžiojo nepažįstamomis gatvėmis, stebėjo tvoromis aptvertus turtingesniųjų namus, lakstančius vaikus iš greta suręsto molinio namo be langų, moteris, iš misionierių įrengtų šaltinių tempiančias po tris (vienas ant galvos) geltonus plastikinius bakus vandens.

„Kampaloje einant gatve sunku buvo atsistebėti vietiniu verslumu. Vieni parduoda bananus, mangus, ananasus ar šviežias daržoves. Kiti prekiauja pigiais batais ir drabužiais iš Kinijos. Kažkas rankomis gamina ir siūlo pirkti medinius baldus. O dar kiti čia pat pardavinėja vandenį buteliuose. Tie, kas beveik neturi pinigų, gali įsigyti pigesnio virinto vandens…“ – sakė Donata, pridūrusi, jog tokie mūsų akiai neįprasti vaizdai Ugandos sostinėje yra kasdienybė.

Ukmergiškė ne tik stebėjo vietinius gyventojus, bet ir turėjo galimybę su jais bendrauti, lankytis jų namuose, susipažinti su buitimi. Beje, Ugandoje lietuvaitės nejautė kalbos barjero – šioje šalyje valstybinė yra anglų kalba.

Europietėms atsiverdavo durys

„Mes dirbome penkias dienas per savaitę. Dažniausiai UYSTO biure ryte turėdavome būti devintą valandą. Bet dėl didžiulių kamščių ir viešojo transporto sistemos, kai taksi autobusiukai stoja vos tik pamatę žmogų ir išleidžia jį ten, kur jam reikia, kelionė į darbą užtrukdavo ir kartais vėluodavome. Dėl to čia mažai kas pyksta, nes vėluoti Ugangoje įprasta“, – sakė D. Peleckaitė.

Šioje šalyje sunku iš anksto numatyti, kada pasieksi vieną ar kitą vietą. Net ir einant pėsčiomis kartais gali patekti į didelę žmonių spūstį. Todėl mokytoja, su kuria merginos gyveno, į darbą išeidavo penktą ryte, nors pamokos prasidėdavo tik aštuntą.

„Jei kelyje daug transporto ir nėra šaligatvių, pėstiesiems kartais tenka eiti tiesiog grioviais… Tada jau niekur nenuskubėsi“, – šypsosi pašnekovė.

UYSTO suteikia galimybę jauniems žmonėms išmokti praktinių dalykų, kad vėliau jie galėtų dirbti ir užsidirbti. Todėl savanorės dažniausiai susitikdavo su studentais. Jos vietiniam jaunimui rengdavo motyvacinius užsiėmimus, ragino didelius darbus pradėti nuo paprasčiausių dalykų ir nesitikėti, jog svajones įgyvendinti galima vien tik meldžiantis.

Pasak Donatos, Ugandoje gyvena katalikai, anglikonai, musulmonai ir dar daugybė religinių bendruomenių. Ne tik senyvi žmonės, bet ir jaunimas yra religingi. Dažnai jie mano, kad norint pasiekti savo tikslų, nebūtina dirbti – pakanka tik nuoširdžiai melstis.

Merginos netruko susidraugauti su studentais, kartu su jais eidavo pietauti. Maitinimo įstaigos čia dažnai įsikūrusios pusrūsiuose, todėl jose maža šviesos. Tačiau maistas visada šviežias, natūralus, su mažai prieskonių ir sveikas. Galima pasirinkti įvairiausių daržovių, vaisių, ryžių. Ugandiečiai valgo daug bananų, jų čia auginama daugybė rūšių. Pasak Donatos, vieni verdami ir yra labai saldūs, kitus kepa ant ugnies, iš nesaldžių verda košę…

Po pietų dažniausiai Donata ir Fausta ruošdavosi užsiėmimams, kartais su kitais jaunimo darbuotojais vykdavo į mokyklas ar koledžus, bendraudavo su mokiniais, studentais ar nevyriausybinių organizacijų savanoriais. Taip pat dalyvaudavo ir kituose organizacijos vykdomuose projektuose.

Mergina neslėpė, kad kartais europietėmis vietiniai pasinaudodavo kaip patikimumo bei sąžiningumo garantu: „Vos tik kartu su kitais organizacijos atstovais pamatydavo dvi baltąsias, visi plačiai atverdavo duris ir suskubdavo organizuoti susitikimą. Mums likdavo džiaugtis, kad organizacijos atstovai galės susitikti su mokiniais ir kalbėti apie ŽIV, AIDS ar kitas ligas. Jos yra didžiulė problema Ugandoje, daugybė mokinių nešioja šį virusą“.

Neišgali vaikų leisti į mokyklą

Ugandoje gyvena apie 40 milijonų žmonių, iš jų 60-70 proc. yra jaunimas iki 25 metų. Šeimos čia vidutiniškai augina 7 vaikus. Todėl gatvės visada pilnos jaunimo ir mažylių. Pasak ukmergiškės, sostinėje mokyklų gali išvysti „ant kiekvieno kampo“. Dauguma jų nedidelės, su mažomis klasėmis, mediniais suolais, stalais ir lenta, patalpose tamsu.

Ugandoje veikia valstybinės ir privačios mokyklos, visos jos mokamos. Kadangi tai tarsi verslas, vietiniai vis stengiasi atidaryti naujų. Tačiau po valdžios patikrinimų dėl netinkamų sąlygų nemažai jų uždaroma.

Yra ir tarptautinių mokyklų, bet jos labai brangios, į jas patenka tik užsieniečių ar vietinių turtuolių vaikai. Donata sakė, kad Ugandoje įprasta vaikus leisti į tokias mokyklas, kuriose jie gali ir gyventi. Tėvai moka už mokslus, maistą, o lankyti savo vaikus gali tik nustatytomis dienomis.

„Apie 20 proc. ugandiečių gyvena labai pasiturinčiai, prabangiuose, gerai apsaugotuose namuose, turi daugybę tarnų. Kita dalis gyvena pusėtinai, galbūt negali sau daug ko leisti, bet turi neblogus namus, maisto, vandens ir dažnai – tarnaitę. Čia įprasta, kad netgi vidutiniškai gyvenančiose šeimose yra pagalbininkas, kuris gamina valgyti, skalbia rūbus, tvarko namus, atidaro vartus“, – mums neįprastus skirtumus mini mergina.

Donatos manymu, vis tik dauguma ugandiečių gyvena labai prastomis sąlygomis, jų namai be patogumų, dažnai didžiulė šeima glaudžiasi viename kambaryje, vandenį semia iš šaltinių. Dėl pinigų stygiaus jų vaikai retai lanko mokyklą, o kartais tėvai išvis neišgali jų leisti mokytis. Nuo mažų dienų jie kartu su tėvais dirba: bando kažką pardavinėti gatvėse, kepa užkandžius, augina ir parduoda daržoves. Kai kurie egzistuoja be jokių pajamų, išgyvena kažką pavogę, ką nors apiplėšę.

„Apie vagystes ar namų apiplėšimus vietiniai pasakoja gana ramiai. Daugumai jų tai yra tekę patirti. Mums patarė mašinoje sėdint prie atidaryto lango nesinaudoti telefonu, nes labai dažnai pravažiuojantys motociklininkai įsigudrina jį ištraukti iš rankų. Taip pat buvome įspėtos nenešioti brangių laikrodžių, akinių nuo saulės ar papuošalų, nes einant gatvėje juos gali nuplėšti. Netgi mokamoje ir saugomoje mašinų aikštelėje ne visada saugu palikti savo daiktus. Prieš mums atvykstant buvo apiplėšta šeimyna, kurioje mes gyvenome. Vagišiai iš namų išnešė visus kompiuterius, televizorius. Dažniausiai jie siaučia Kalėdų laikotarpiu, kai žino, kad grįžę iš kitų šalių užsidirbę ugandiečiai namiškiams parveža brangių dovanų“, – tamsiąją šalies pusę atskleidė lietuvė.

Nuo ilgapirščių teko nukentėti ir lietuvaitėms.Vienos kelionės po šalį metu iš jų automobilio pavogė kuprines su kompiuteriais, pinigines. Tačiau savanorė to nesureikšmino – esą ir tenykščiai nori kažkaip gyventi…

Šalyje – daugybė kontrastų

Nors turėjo progos pakeliauti po šalį, daugiausia laiko lietuvės praleido sostinėje Kampaloje. Nansanos rajone, kur jos gyveno, namai pastatyti ten, kur yra vietos, čia nėra tiesių gatvių. Rodos, gatvelė tik prasideda ir užsisukusi už kampo… pasibaigia. Pasak Donatos, pagrindinės miesto gatvės yra asfaltuotos, bet jos duobėtos, kartais – be šaligatvių. Gatvytės rajonuose tarp namų dengtos raudonu moliu, todėl palijus eiti sudėtinga, nes batų padai tampa nepakeliamai sunkūs. Įprasta, kad šalia namo su aukšta tvora stovi molinis namukas. Vieni turi vandentiekį, elektrą, o kiti tik parafino lempomis pasišviečia. Pastatai neturi adresų, ne visos gatvės turi pavadinimus.

„Laiško savo buvusiai šeimynai Ugandoje į jų namus jau negalėsiu išsiųsti. Reikėtų rašyti į mokyklą ar kitą reikšmingesnę instituciją ir tikėtis, kad perduos…“ – šypsojosi D. Peleckaitė.

Lietuvaitėms teko lankytis ir sostinės vargingiausiame Katwes rajone, kur namai pastatyti iš skardų, nėra kanalizacijos, vandens, daugybė šiukšlių. Čia žmonės apsigyvena, kai jau visai nesiseka, nes pasistatyti ar išsinuomoti skardinį namą, pavalgyti yra pigiau nei kituose Kampalos rajonuose.

„Ten žmonėms labai sunku, Lietuvoje niekas net negali to įsivaizduoti. Ugandiečiai, kad pasiektų lietuvių bedarbių ar vargingų šeimų pragyvenimo lygį, turėtų beprotiškai daug dirbti… O kitiems net ir verčiantis per galvas toks gyvenimas būtų niekada neįmanomas…“ – įsitikinusi ukmergiškė.

Pasakodama įspūdžius mergina pabrėžė, kad Kampalos centras ir kiti rajonai, kur yra valdžios įstaigos, karaliaus rūmai ar verslo centrai, labiau sutvarkyti ir tokio didelio skirtumo nėra. Taip pat tvarkingesni ir saugesni yra miestai, kur gyvena daugiau užsieniečių ar indų verslininkų.

Savanorė neslėpė, kad iš Ugandos grįžus į Lietuvą čia esanti tvarka, miestų planai jai atrodo tobuli…

Šioje šalyje neretai dingsta elektra, internetas yra brangus ir ne visada veikia. Dažnai vairuotojai transporto priemones vairuoja pagal savas taisykles. Jei jiems patogu, juda priešinga eismo juosta, mašinoje žmonių sėdi tiek, kiek tik telpa. Pasak Donatos, policija į visa tai beveik nereaguoja: „Žmonės ten laisvi nuo taisyklių, suvaržymų, apribojimų…“

Pakerėjo žmonės ir gamta

D. Peleckaitė pasakojo, kad turintys bent kiek pinigų ugandiečiai yra įsikūrę padoriuose namuose, skaito knygas, stengiasi išleisti vaikus į mokyklą, galbūt net universitetą. Žmonės lanko renginius, susitinka su draugais, švenčia gimtadienius, Kalėdas.

„Viskas panašiai kaip ir pas mus, tik mažiau daiktų ir pompastikos…” – apibendrino pašnekovė.

Lietuvė teigė, kad žmonės Ugandoje labai draugiški, kartais besišypsantys, daugelis atrodo sveiki, tvirto kūno sudėjimo. Iš pirmo žvilgsnio net nepagalvotum, kad jie gali būti alkani, nuskriausti, sergantys.

„Pamatę baltuosius jie nebėga ir neprašo pinigų, mažai čia elgetų. Tačiau problemų ugandiečiai turi daugybę. Ne visiems prieinamas gydymas, nėra pinigų vaistams, kartais tenka kęsti alkį, ne visi turi kuo apsirengti…“ – vardijo savanorė.

Jai susidarė įspūdis, kad dauguma vietinių – labai atviri, geranoriški, paslaugūs. Žmonės mielai bendravo su užsienietėmis. Kai kurie jausdavosi nedrąsūs, pasimetę, kiti puikiai žinojo pasaulio įvykius, buvo labai apsiskaitę.

Merginas sutikdavo su šypsena, kviesdavo į svečius, vaišindavo vaisiais, sultimis. Kaimo moterys atnešdavo bananų, o vyrukai siūlė bananų alaus… Išvykstant šeimininkai atsisveikindami savanorėms dovanojo po gabalą audinio, kad grįžusios galėtų ką nors pasisiūti.

Mergina teigė, jog Ugandoje nėra naujos technikos, mažai fabrikų. Čia žmonės labai sunkiai dirba, vis dar populiarus rankų darbas. Nepaisant beprotiškai sunkių darbo sąlygų, kai niekas neskaičiuoja valandų, o visi uždirba vienodai, ugandiečiai sugeba būti energingi ir linksmi, daug kur gatvėse groja skambi vietinė muzika.

„Ugandoje labai graži gamta, daug nacionalinių parkų, ežerų, laukinių gyvūnų. Vieni žymiausių – gorilos, bet mums jų pamatyti neteko. Į draustinius brangus bilietas, be to, ne visada gorilos atklysta arčiau stebėjimo vietos… Dažnai jos klaidžioja po neįžengiamus miškus, kur paprastiems keliautojams patekti neįmanoma. Tačiau labai paprasta pamatyti dramblius, babuinus, beždžiones, begemotus, daugybę kitų gyvūnų. Mums važiuojant Karalienės Elžbietos parko teritorija per kelią perėjo dramblys, babuinai pro atvirus langus lindo į mašinos vidų. Neatsitiktinai vietiniai įspėja dėl saugumo automobilyje užsirakinti ir užsidaryti langus. Plaukiojant valtimi Viktorijos ežere nuo saulės kaitros slėpėsi daugybė begemotų, o drambliai, buivolai, kitų gyvūnų kaimenės rinkosi prie vandens atsigaivinti… Nacionaliniuose parkuose stebėdama laukinius gyvūnus jaučiausi kaip filme. Gamta ten nuostabi, tačiau net negaliu palyginti su Lietuva. Ten kitaip, ten labai gražu, tačiau lygiai taip pat nuostabiai man viskas pasirodė ir grįžus namo į Lietuvą…“ – kalbėjo pusantro mėnesio Afrikoje praleidusi mergina.

Ugandoje šilta visus metus, temperatūra beveik niekada nenukrenta žemiau 15 laipsnių. Ten nebūna žiemos ar kitų sezonų, daržovės ir vaisiai auga ištisus metus. Tačiau šalis kenčia nuo liūčių. Kartais lyja labai smarkiai, dangų raižo daugybė žaibų. Vietiniai lietuvaitėms pasakojo, jog per liūtis žūsta labai daug vaikų – jie tiesiog paskęsta savo namuose.

Europa – siekiamybė ir pavyzdys

„Ugandiečiai labai pasitiki atvykėliais iš Europos ar Amerikos. Juos laiko sąžiningais, protingais ir labai turtingais žmonėmis. Jie neįsivaizduoja išmaldos prašančio ar fizinį darbą dirbančio baltojo. Europa jiems yra pavyzdys, siekiamybė, svajonė“, – sakė savanorė.

Mergina neslėpė, jog vietiniai į lietuvaites dažnai atkreipdavo dėmesį, jas užkalbindavo ar tiesiog stebėdavo, vaikai dažnai sekiodavo iš paskos ir bandydavo paliesti.

„Kaimuose, kur vaikai dar nebuvo matę baltojo netgi per televizorių, bėgdavo nuo mūsų tolyn vos tik mums priartėjus, išsigandusiomis akimis žiūrėdavo ir laukdavo, kas bus toliau. Mes jiems buvome kaip ateiviai… Jiems reikėjo laiko, kad išdrįstų prieiti arčiau ir suprastų, jog nesergame, esame tokie pat žmonės… Suaugusieji mus priimdavo su šypsena, prašydavo nusifotografuoti, apkabindavo ir norėdavo būti draugais“, – įspūdžiais dalinosi Donata.

Pasak merginos, Afrikoje vietiniai apie Lietuvą nelabai žinojo: „Kartais mėgindavome išaiškinti, kur ta Lietuva yra, bet dažnam ugandiečiui tai mažai rūpėdavo. Pasakydavome, kad mūsų šalis Europos šiaurėje, kad kartais čia būna labai šalta, kad mūsų valstybės plotas toks, kaip jų Viktorijos ežeras. Jie susimąstydavo ir patikindavo, kad labai norėtų Lietuvoje gyventi. Juk tai Europa…“

Ukmergiškė sakė, kad Ugandoje patirti įspūdžiai išliks visam gyvenimui.

„Buvo įdomu, o kartu – ir gaila ten gyvenančių žmonių. Norėdavosi jiems padėti, galbūt duoti pinigų, sumokėti už vaikų mokslą. Tačiau visiems juk nepadėsi… Tad likome tik stebėtojomis. O į Lietuvą grįžome su nuostabiais įspūdžiais…“ – tvirtino tolimoje Afrikoje savanoriavusi D. Peleckaitė.

Nuotraukos iš asmeninio albumo