Policijai pritrūko pajėgų?

Į redakciją paskambinęs Maironio g. 2 daugiabučio komendantas Kęstutis Maksimavičius neslėpė pasipiktinimo: „Sekmadienį, apie 17 valandą, į aikštelę tarp mūsų ir Maironio g. 2 namų dviem automobiliais atvažiavo draugų kompanija. Atsidarė mašinos dureles ir ant kapoto pasistatę butelį alkoholio pradėjo puotauti. Aišku, triukšmavo, leisdavosi į netoliese esančio apleisto rūsio priebutį šlapintis. Neapsikentęs dėl tokio tvarkos pažeidimo paskambinau bendruoju pagalbos telefonu 112. Prisistačiau, papasakojau, kas vyksta, ir paprašiau, kad atvažiuotų pareigūnai ir sutramdytų jaunuolius. Deja, policijos automobilis taip ir nepasirodė. Pradėjo temti, įkaušę vairuotojai sėdo į mašinas ir išvažiavo.“

K. Maksimavičius teigė, kad minėtoji aikštelė – nuolatinė jaunų automobilininkų susibūrimo vieta. Anot gyventojo, kai būna geras oras, čia suvažiuoja net ir po keturias-penkias mašinas, vyksta pasilinksminimai, garsiai leidžiama muzika, vartojamas alkoholis. Ukmergiškis stebėjosi, kodėl niekas nepasirūpina, kad vieta, kur yra dvi mokymo įstaigos, daugiabučiai namai, neprižiūrima tvarkdarių.

Šį laišką persiuntėme Bendrajam pagalbos centrui (BPC) ir gavome atstovės viešiesiems ryšiams Vilmos Juozevičiūtės atsakymą, kad „skambutis iš Jūsų laikraščio skaitytojo buvo gautas sekmadienį, balandžio 23 d., 18.56 val. Pranešimas buvo priimtas, registruotas ir elektroninių ryšių pagalba 19 val. perduotas į Policijos registruojamų įvykių registrą. Įvykio tipas „Alkoholio vartojimas“ paprastai priskiriamas B kategorijai, tai reiškia, kad policija turėjo į jį reaguoti per 20 min.“

Kai minėtą skaitytojo skundą ir V. Juozevičiūtės atsakymą, kad skambutis buvo užregistruotas BPC, persiuntėme Ukmergės rajono policijos komisariatui, gavome tokį Reagavimo skyriaus viršininko Vlado Butkaus atsakymą: „Šis įvykis priskirtas „C“ kategorijai. Dėl didelio įvykių skaičiaus bei užimtumo pareigūnai į įvykį buvo nusiųsti tik 20 val. 42 min. Nuvykus minimų asmenų pareigūnai neberado.”

Pagal generalinio policijos komisaro įsakymą įvykio kategorija – policijos registruojamų įvykių rūšiavimas pagal policijos pajėgų reagavimo prioritetą ir greitį. Policijoje gaunami pranešimai apie įvykius yra skirstomi į A, B ir C kategorijas. A kategorijos įvykiams priskiriami tie nusikaltimai, kai esamu metu gresia pavojus nukentėjusiojo gyvybei, sveikatai ar didelės vertės turtui, tuomet pareigūnai privalo atvykti per 12 min.; B kategorijos įvykiai – kai yra gautas pranešimas apie rengiamą, daromą ar padarytą sunkų, apysunkį ar nesunkų nusikaltimą arba kai nukentėjusiojo gyvybei ar sveikatai gali kilti pavojus, reagavimo laikas – 20 min.; C kategorijos įvykiai – kai žmogaus gyvybei, sveikatai ar jo didelės vertės turtui negresia pavojus, reagavimo laikas – 60 min.

Lietuvos policijos generalinio komisaro įsakymo „Dėl Policijos registruojamų įvykių registro duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ priede nurodoma, kad triukšmas, konfliktas viešoje vietoje, t. y. viešosios tvarkos pažeidimas, pasireiškiantis šauksmais, švilpimu, garsiu dainavimu arba grojimu muzikos instrumentais ar kitokie panašūs veiksmai gatvėse, aikštėse, parkuose, paplūdimiuose, viešajame transporte ir kitose viešose vietose, necenzūriniai žodžiai ar gestai viešose vietose, įžeidžiamas priekabiavimas prie žmonių ar kiti panašūs veiksmai (nedidelis chuliganizmas), alkoholio vartojimas viešosios tvarkos pažeidimas, pasireiškiantis alkoholinių gėrimų ir kitų svaigalų gėrimu viešose vietose arba girto pasirodymu viešose vietose, įžeidžiant žmogaus orumą ar visuomenės dorovę priskiriami B kategorijai.

Kadangi BPC ir rajono Policijos komisariato atsakymai skyrėsi, šią situaciją paprašėme pakomentuoti Vilniaus vyriausiojo policijos komisariato atstovų. Komunikacijos poskyrio specialistas Paulius Radvilavičius paaiškino, jog BPC gautas pranešimas automatiškai priskiriamas kuriai nors kategorijai. Tačiau pareigūnai, gavę papildomos informacijos, turi teisę patikslinti pranešimo svarbumą. „Policija norėtų į visus kvietimus reaguoti greitai, deja, turimi pajėgumai riboja galimybes. Tuo metu buvo labai daug kvietimų, kurie buvo priskirtini aukštesnėms kategorijoms, tad teko pirmiausia ten vykti“, – teigė P. Radvilavičius.