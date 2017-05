Mokėsi Portugalijoje

Dukstynos pagrindinė mokykla dalyvauja Erasmus+Mobility projekte, orientuotame į mokytojų tobulinimąsi ir mokymąsi. Mokyklos mokytojos Daiva Amankavičienė ir Edita Komarovienė Portugalijos CREF Sesimbra – Centro de Recursos Educativos e Formação mokymų centre dalyvavo kursuose „IKT as a tool for intercultural and media education“.

E. Komarovienė pasakojo, kad kursų metu ukmergiškės kartu su Maltos, Norvegijos, Vokietijos, Ispanijos, Slovakijos atstovėmis susipažino su kompiuterinių mokomųjų programų panaudojimo galimybėmis ir pritaikymu ugdymo(si) procese. Per praktinius užsiėmimus jos išmoko parinkti inovatyvius mokymo(si) metodus, kurti bendradarbiavimą skatinančią ir pokyčiams palankią ugdymo(si) aplinką. Apsilankius mokyklose, kuriose įrengtos ateities klasės, kursų dalyvius sužavėjo, kaip ugdymo įstaigų patalpos gali būti pertvarkytos ateities mokyklų reikmėms: interaktyvios lentos, planšetiniai kompiuteriai, kūrybinė atradimų ir ieškojimų laboratorija eksperimentavimui, poilsio, diskusijų zona.

4 tūkstančius kilometrų nuo Lietuvos nutolęs pietvakariausias Europos kraštas sužavėjo puikiu klimatu, nuostabiu kalnuotu kraštovaizdžiu, architektūros statiniais, pastatais, puoštais azulejomis – glazūruotomis keramikinėmis plytelėmis, nuo vandenyno pusės atsiskleidžiančiu uolienų grožiu, tradiciniu portugalų muzikos žanru – ilgesingu Fado.

„G. ž.” inform.