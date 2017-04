Su dovanomis aplankėme gražią šeimą

Jolita STANKAITIENĖ

Lietuvos samariečių bendrijos Ukmergės skyriaus pirmininkė

Vos prieš savaitę pasibaigusi pavasarinė „Maisto banko“ akcija paliko geriausius įspūdžius apie ukmergiškių dosnumą, geranoriškumą, supratimą. Ypač kilnų darbą šios akcijos metu atliko savanoriai. Dažnai žmonės net nežino viso paruošiamojo darbo, kurį organizacija turi padaryti, kad galėtų vykdyti akciją. O kur dar įtampa tarp organizacijų, kurį prekybos tašką gaus akcijos metu. Juk daugelis mano, kad stambesniuose prekybos centruose paaukojama didesnis maisto kiekis. Bet Ukmergės samariečiai šį pavasarį įsitikino, kad ne parduotuvių dydis, o žmonių dosnumas ir savanorių šypsena lemia gerą rezultatą. Nuoširdus ačiū visiems, aukojusiems ir padėjusiems akcijoje.

Prieš pat Velykas samariečiai dalindami maisto paketus skubėjo į Vidiškius. Be to, iš rėmėjų gavome dovanų naują televizorių ir labai norėjome jį įteikti tiems, kam tikrai reikia. Daugelio žmonių, organizacijų rekomendacijų dėka pasirinkome daugiavaikę Gintarės šeimą, kurioje auga keturios dukros ir sūnus, kartu gyvena tėvelis. Kabinasi žmonės į gyvenimą, džiaugiasi nuosavais namučiais, kurie septynių asmenų šeimai tikrai per maži. Bet jie svajoja juos palengva praplėsti… Šiuo metu šeima neturi vandens, tenka nešiotis iš šulinio. O juk kasdien reikia ne tik gaminti valgį, maudytis, bet ir drabužius skalbti. Tam, kad turėtų vandenį, pirmiausiai reikia hidroforo, kuris gausiai šeimai kol kas – per brangus pirkinys… Bet nelengva buitis netrukdo visiems vaikams mokykloje būti pirmūnais. Keturių dukrų šypsenos ir pasakojimai, kaip joms patinka mokytis, kuo svajoja tapti, visiems samariečiams paliko labai gerą įspūdį. Vaikų mama Gintarė mus išlydėdama dar pasigyrė, kad sūnus praeitą savaitę laimėjo respublikinėje lietuvių kalbos olimpiadoje antrą vietą.

Džiaugiamės, kad mūsų parama atiteko tiems, kam tikrai jos reikėjo. Prisijunkite prie mūsų ir skubėkime daryti gera.

Samariečiai šeimai atvežė ir televizorių.