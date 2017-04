Savivaldybė nenustatė nė vieno pažeidėjo

Vilniaus gatvėje gyvenanti moteris pasakojo, kad atšilus orui neretai išeina pasivaikščioti. Kovo 3-ąją žingsniuodama link buvusio koklių fabriko ji priekyje išvydo vyrą, kuris ėjo su dviem juodais šunimis. Jie buvo palaidi, be antsnukių. Pamatę moterį šunys lodami bėgo link jos: „Labai išsigandau. Po to naktį blogai miegojau. Deja, tokių atvejų, kai žmonės vedžiojasi be pavadėlio ir antsnukio šunis, Pivonijos mikrorajone galima pamatyti kasdieną. Negana to, kad jie nesurenka savo augintinių ekskrementų, dar gąsdina moteris, vaikus.“

Skaitytoja klausė, kiek šiemet buvo nubausta tokių netvarkingų šunų laikytojų. Kokia bauda už tai gali grėsti? Kam pranešti pamačius, kad savininkas į lauką vedasi šunį be pavadžio ir antsnukio?

Ukmergiškės išsakytas mintis perdavėme rajono savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos ir aplinkosaugos skyriaus vedėjui Aidui Dutkui. Jis paaiškino, kad visi gyventojai turi laikytis 2014 metų gegužės 30 dieną rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintų Gyvūnų laikymo Ukmergės rajono savivaldybės teritorijos gyvenamosiose vietovėse taisyklių. Jose nurodyta, kad asmenys, vedžiojantys šunis, turi surinkti jų paliekamus ekskrementus ir kitus teršalus. Pasak vedėjo, taisyklių 48 punktas numato, kad bendrojo naudojimo patalpose, viešose vietose laikant už pavadėlio ir su antsnukiu turi būti vedžiojami (vedami) tik pavojingi ir koviniai šunys bei kovinių ir pavojingų šunų mišrūnai. Kiti šunys minėtose vietose gali būti vedžiojami laikant už pavadėlio ir su antsnukiu arba be jo. A. Dutkus pažymėjo, jog šunį vedantis asmuo privalo užtikrinti, kad keturkojis nekels grėsmės žmonėms ir kitiems gyvūnams.

Viešosios tvarkos ir aplinkosaugos skyriaus vedėjas teigė, kad savivaldybės specialistai kontroliuoja, kaip gyventojai laikosi Gyvūnų laikymo Ukmergės rajono savivaldybės teritorijos gyvenamosiose vietovėse taisyklių. Tačiau iki šiol tai buvo daroma tik darbo dienomis ir savivaldybės darbo valandomis. Kitu laiku šį darbą atlieka policija.

A. Dutkus informavo, jog iki šiol gyventojų dėl Gyvūnų laikymo Ukmergės rajono savivaldybės teritorijos gyvenamosiose vietovėse taisyklių pažeidimo nėra nubausta.

„Kadangi sulaukiame skundų dėl netvarkingų šunų šeimininkų, netrukus organizuosime reidus. Pivonijos mikrorajonas bus vienas iš pirmųjų, kuriame apsilankysime“, – patikino vedėjas.

Vilniaus apskrities VPK Komunikacijos poskyrio specialistė Asta Krogertienė atsakė, jog praėjusiais metais už šunų nepriežiūrą policijos pareigūnai nubaudė 31 asmenį, šiais metais – tris.