Pacientus „prižiūri“ vaizdo kamera

„Nuomonių telefonu“ kreipėsi ukmergiškė, kuri sakė esanti UAB „Vilkmergės klinika“ pacientė, todėl naudojasi šios įstaigos odontologų paslaugomis. Tačiau neseniai apsilankiusi pas gydytoją, moteris liko priblokšta. Ją papiktino kabinete įrengta videokamera. „Nenoriu būti filmuojama, kai sėdžiu odontologo kėdėje ir esu išsižiojusi. Kam viso to reikia? Taip pažeidžiamas mano privatumas, be to, apie tai turiu žinoti iš anksto“, – teigė pacientė.

UAB „Vilkmergės klinika“ direktorė Oksana Juknienė patikino, jog videokamera įjungiama tik tuomet, kai pacientui atliekama rentgeno nuotrauka. Kaip aiškino direktorė, pagal naujus Radiologijos saugos centro reikalavimus, darant rentgeno tyrimą pacientas turi būti stebimas, jo negalima palikti be priežiūros.

„Kadangi gydytojas išeina iš kabineto, vaizdo kameros pagalba pacientas stebimas monitoriuje. Gydytojas mato, ar žmogus nesujudėjo, nepakeitė padėties. Stebėjimas reikalingas tam, kad nuotrauka būtų kokybiška, netektų dar kartą kartoti radiologinio tyrimo“, – aiškino direktorė. Jos teigimu, gydymo įstaiga pacientų privatumo nepažeidžia, nes prie kabineto durų yra įspėjamieji ženklai, kad viduje įrengta vaizdo kamera.