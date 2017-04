Kviečia į nemokamą seansą

Józef Teodor Konrad Korzeniowski, visam pasauliui žinomas kaip rašytojas Joseph Conrad – lenkų kilmės anglų literatūros klasikas, kūrinių „Tamsos širdis“, „Lordas Džimas“, „Nostromo“ autorius, pakeitęs supratimą apie šiuolaikinį romaną. Jo kūriniai darė įtaką garsiausiems pasaulio literatūros ir kino autoriams. Švenčiant 160-ąsias rašytojo gimimo metines, Lenkijoje 2017-ieji paskelbti Conrado metais. Visame pasaulyje šiemet vyksta rašytojui atminti skirti renginiai. Balandį Lenkijos instituto Vilniuje iniciatyva Lietuvos publika turės puikią galimybę susipažinti su šio garsaus rašytojo kūryba.

Būsimasis anglų literatūros klasikas 1857 m. gimė lenkų šeimoje Berdyčeve, dabartinės Ukrainos teritorijoje. Ankstyvoje jaunystėje išvykęs iš Lenkijos, daug metų praleido tarnaudamas iš pradžių Prancūzijos, vėliau – Anglijos laivyne, išmaišė egzotiškiausius pasaulio kampelius. Vėliau pasitraukė iš tarnybos, apsistojo Anglijoje ir jau brandžiame amžiuje tapo rašytoju. Pirmąjį romaną „Almajerio kvailystė“ išleido 1894 m. Nors rašė angliškai, visą gyvenimą pabrėžė esąs lenkas.

Per trisdešimt kūrybos metų J. T. K. Korzeniowskis parašė keliolika romanų ir aštuonis apsakymų rinkinius. Jo kūriniai „Narcizo negras“ („The Nigger of the Narcissus“) ir „Taifūnas“ („Typhoon“) laikomi vienais iškiliausių marinistinės literatūros pavyzdžių.

Lenkijos instituto Vilniuje iniciatyva Lietuvos žiūrovams bus parodytas vienas naujausių filmų, įkvėptų J. T. K. Korzeniowskio kūrybos – Peterio Fudakowskio režisuotas „Paslaptingas dalininkas“ („Secret sharer“, 2014). Seansai Lietuvoje prisidės prie Conrado metų minėjimo renginių visame pasaulyje.

Balandžio 2 d. filmą pirmieji galėjo išvysti Panevėžyje vykusio kino festivalio „Europos kinas ir dieną, ir naktį“ žiūrovai. Balandžio 20 d. specialiosios filmo peržiūros vyks Vilniuje ir Šalčininkuose, o balandžio 26 d. – Ukmergėje.

Filmo autorius – 2006 m. Oskaru už filmą „Tsotsi“ apdovanotas prodiuseris P. Fudakowski, sužavėtas Conrado asmenybės ir kūrybos, kartu su žmona parašė „Paslaptingo dalininko“ scenarijų, kurio pagrindu tapo į dabartinius laikus perkelta jauno nepatyrusio herojaus, patekusio į gilius vandenis ir tiesiogine, ir perkeltine prasme, kova už būvį ir kelias į vidinę brandą. Netikėtumų kupinas filmo siužetas rutuliojamas su epiniu užmoju ir humoro jausmu.

Kinų laivų valdytojui dirbantis jaunas lenkų jūrininkas stebėtinai greitai paaukštinamas pirmuoju kapitonu. Neįtardamas laivo valdytojo planų, jis ima vadovauti prekybiniam laivui, tačiau netrukus susiduria su įgulos maištu ir viduryje nakties lieka vienas senutėliame surūdijusiame laive Pietų Kinijos jūros platybėse. Neramiai laukdamas komandos, jūroje jis pastebi plūduriuojančią į virvines kopėčias įsikibusią nuogą žmogystą. Ištraukus kopėčias pasirodo, kad tai gyva, bet visiškai išsekusi moteris. Prieš prarasdama sąmonę gražuolė kinė sušnabžda: „Paslėpk mane“. Anksti rytą grįžta laivo įgula, o netrukus po jų pasirodo kitas laivas, ieškantis žudikės.

Filmas Ukmergės kultūros centre bus rodomas balandžio 26 d., 17 val., seansas nemokamas.

Filmas anglų ir mandarinų kalba su lietuviškais subtitrais. Seansas – N–13.

