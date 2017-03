Šventupės kempingui vėl ieškoma nuomininkų

Pirmadienį Ukmergės turizmo ir verslo informacijos centras (TVIC) paskelbė naują viešąjį Šventupės kempingo nuomos konkursą. Jo prireikė, nes praėjusią vasarą penkeriems metams kempingą išsinuomojusi Šventupės kaimo bendruomenė šių metų pradžioje sutartį nutraukė.

Nuo 2013 metų, kai buvo pastatytas kempingas, tai jau ketvirtas konkursas šio vienintelio tokio rajone objekto nuomai.

TVIC direktorė Lina Baublienė „Gimtajai žemei“ sakė, kad turima vilčių, jog atsiras susidomėjusių šiuo turistiniu objektu, konkursas įvyks, bus sudaryta nuomos sutartis ir kempingo veikla pagaliau įsibėgės: „Paraiškos dalyvauti viešajame kempingo nuomos konkurse priimamos iki kovo 20 dienos. Laimėtojas turės laiko iki turistinio sezono pradžios pasiruošti darbui, paskelbti reklamą ir pradėti veiklą.“

Direktorė apgailestavo, kad Šventupės kaimo bendruomenė atsisakė kempingo nuomos. Pasak jos, šventupiečiai, nusprendę nuomoti kempingą, buvo paruošę išsamų verslo planą.

„Bendruomenė planavo pastatyti namelius nakvynei, prie pagrindinio pastato įrengti priestatą, kuriame būtų didesnė patalpa konferencijoms organizuoti bei maitinimui. Taip buvo tikimasi pritraukti žmones ir žiemos mėnesiais, kai turistų beveik nebūna. Be to, buvo pasiruošta vykdyti edukacines programas, pasiūlyti įvairių pramogų. Didelis nuomininkų privalumas buvo tai, kad bendruomenės nariai daug darbo ketino atlikti savanoriškai, visuomeniniais pagrindais, tai turėjo sumažinti sąnaudas, – kalbėjo L. Baublienė. – Liūdna, kad nuomininkai nespėjo gerų savo sumanymų įgyvendinti. Jei būtų spėję pabandyti, galbūt dabar nereikėtų ieškoti kitų nuomininkų“.

Paprašyta įvardinti nuomos sutarties nutraukimo priežastis TVIC direktorė teigė, kad Šventupės bendruomenei sėkmingai startuoti pirmiausia sutrukdė tai, jog ji objektą eksploatuoti 2016-iais pradėjo tik liepos mėnesį, kai turizmo sezonas buvo įsibėgėjęs. Iki tol kempingas neveikė, todėl norint sulaukti lankytojų, reikėjo ypatingai jį išreklamuoti.

Šventupės kaimo bendruomenės pirmininkas Vytautas Marčauskas neslėpė, jog į kempingo nuomą buvo dėtos didžiulės viltys, pasitelkus specialistus labai rimtai ir atsakingai buvo paruoštas verslo planas. Be to, bendruomenės nariai negailėdami nei laiko, nei jėgų be jokio atlygio tvarkė kempingo aplinką – pjovė žolę, grėbė lapus.

„Kempingas galėjo pasitarnauti Šventupės gyventojams, čia darbo būtų radę vietos žmonės. Tačiau aplinkybės susiklostė ne mūsų naudai. Labai gaila, kad verslo planas nepasiteisino. Kempingo lankytojams buvome pasiruošę pasiūlyti ne tik nakvynę, bet ir daug bei įvairių veiklų, pramogų. Svečius planavome nuvežti į Radiškio žirgyną, kur jų laukė pasivažinėjimas puskariete. Buvo paruošti vandens dviračiai, norintieji galėjo rinktis žvejybą tvenkiniuose, vakaroti prie laužo, kepti mėsą… Deja, į kempingą atvyko tik šeši kemperiai, čia apsistoję poilsiautojai nesusigundė jokia mūsų siūloma pramoga. Jie pageidavo tik ramiai pernakvoti ir anksti ryte tęsti savo kelionę“, – pasakojo bendruomenės pirmininkas.

V. Marčauskas pripažino, jog sutartį pirma laiko nutraukti paskatino augančios skolos. Kempingo sezonas – keturi mėnesiai, o elektros galios, nuomos mokesčius, už kai kurias paslaugas reikia mokėti ištisus metus.

Šventupės kempingas iškilo, kai 2009 metais rajone buvo pradėtas įgyvendinti projektas „Šventosios upės trasos Ukmergės rajone pritaikymas turizmui“. Jo įgyvendinimo darbai vyko dviejose vietose. Per trejus metus buvo sutvarkyta Šventosios upės pakrantės teritorija Ukmergėje, tarp Vilniaus ir J. Basanavičiaus gatvių, kitas objektas – Šventupės kaime ant upės kranto įrengtas 181,86 kvadratinio metro ploto kempingas.

Čia taip pat buvo sutvarkyta aplinka ir teritorija palapinių, kemperių bei automobilių stovėjimo aikštelėms, įrengtas pagrindinis kempingo pastatas. Poilsiavietė talpina penkias autopriekabas, yra 15 palapinių vietų, vaikų žaidimų, automobilių stovėjimo aikštelės, pastatas – su dušais, prausyklomis, skalbykla, tualetais, maisto ruošimo patalpa. Kempingo statybos darbai kainavo 463 392 Eur.

Projekto vykdymą ir kempingą administruojantis Ukmergės turizmo ir verslo informacijos centras 2013-ųjų pradžioje paskelbė kempingo nuomos konkursą. Tačiau eksploatuoti poilsiavietę neatsirado nė vieno kandidato. Apie nuomos konkursą dar kartą paskelbus birželio mėnesį, norą nuomoti objektą pareiškė Šventupėje veikianti UAB „Viaplastas“. Rugpjūčio mėnesį buvo pasirašyta nuomos sutartis penkeriems metams su galimybe ją pratęsti tokiam pačiam laikotarpiui. Nuomininkas įsipareigojo per mėnesį mokėti 193 Eur nuompinigių.

Tačiau 2016-iais nuomininko iniciatyva sutartis buvo nutraukta. Pagrindinė priežastis – eksploatuoti objektą buvo nuostolinga dėl kempingo veiklos sezoniškumo, taip pat labai didelio nuomos mokesčio.

Rajono Tarybai pritarus, TVIC birželio mėnesį paskelbė naują konkursą, nuomos mokestis sumažintas iki 65 eurų.

Šįkart sulaukta dviejų norinčių nuomoti kempingą pareiškėjų. Tai – Šventupės kaimo bendruomenė ir Birštone registruota uždaroji akcinė bendrovė „Ostina“, organizuojanti plaukimus laivais Nemunu, Verkne, Merkiu.

Dainiaus VYTO nuotraukos