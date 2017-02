Ukmergės rajone grąžinta daugiau nei 6 milijonai pakuočių

Gabija KARPAVIČIŪTĖ

Pernai vasarį pradėjusi veikti užstato sistema buvo itin sėkminga. Viešosios įstaigos „Užstato sistemos administratorius“ (USAD) duomenimis, per metus šalies gyventojai į ją grąžino per 455 milijonus vienkartinių gėrimų pakuočių. Tai sudaro beveik 18 tūkstančių tonų atliekų – tiek, kiek vidutiniškai sveria 9 000 lengvųjų automobilių.

Ukmergės rajone vartotojai pridavė daugiau nei 6 milijonus gėrimų pakuočių – per 4 milijonus plastiko buteliukų, per 1,8 milijono metalinių skardinių ir daugiau nei 171 tūkstantį stiklo buteliukų. Vidutiniškai vienas Ukmergės gyventojas per metus grąžino 168 taros vienetus.

Šalies mastu daugiausia pakuočių grąžino Vilniaus gyventojai – daugiau nei 96 milijonus skardinių ir buteliukų. Kauniečiai pridavė 53 milijonus, klaipėdiečiai – 29 milijonus, šiauliečiai – 24 milijonus pakuočių. Atsižvelgus į miestų ir rajonų gyventojų skaičių, aktyviausiai pakuotės grąžintos Palangos miesto, Neringos, Šiaulių, Alytaus miesto ir Druskininkų savivaldybėse.

„Puikūs užstato sistemos rezultatai rodo, kad šios sistemos įvedimas Lietuvoje buvo reikalingas žingsnis. Remdamiesi kitų šalių patirtimi planavome, kad per pirmuosius metus surinksime ir sutvarkysime apie 60 proc. į rinką išleidžiamų skardinių ir butelių. Tačiau pasiekti rezultatai pranoko visus lūkesčius – į sistemą grąžinta daugiau nei 75 proc. į rinką išleistų pakuočių. Akivaizdu, kad visuomenė yra pribrendusi rūpintis savo aplinka,“ – sakė Gintaras Varnas, USAD generalinis direktorius.

Vartotojai labai greitai išmoko ir įprato naudotis sistema – jau po pirmų kelių sistemos veikimo mėnesių pakuočių surinkimas pasiekė 85–90 proc. ribą. Be to, gyventojai palankiai atsiliepia apie sistemą – liepos mėnesį atlikta reprezentatyvi visuomenės nuomonės apklausa parodė, kad net 78,2 proc. respondentų užstato sistemą vertina gerai arba labai gerai.

2017 metais keliami dar ambicingesni tikslai. Planuojama, kad šiemet pavyks surinkti ir perdirbti 90 proc. visų į rinką išleidžiamų vienkartinių gėrimų pakuočių.