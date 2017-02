Teismas tašką padėjo, bet džiaugtis dar anksti

Juozas IMBRASAS

LR Seimo narys

Sausio pradžioje dalinausi mintimis apie Vilniaus miesto šilumos ūkio nuomos ir su ja susijusios milijoninės „rubikono“ bylos, kurią teismas iškėlė, kai į jį kreipiausi su dviem bendraminčiais, reikalus. Sostinės šilumos ūkį nuomininkai – „rubikono“ įmone vadinama „Vilniaus energija“ – valdo penkioliktus metus ir tiek pat galimai lobsta vilniečių sąskaita. Dabar jau aišku, kad beveik pusei milijono vilniečių, kuriuos bendrovė „Vilniaus energija“ yra „pririšusi prie šilumos radiatorių“, padaryta žala viršija 100 mln. eurų. Pagal preliminarius energetikos specialistų paskaičiavimus, UAB „Vilniaus energija“ per penkerius metus galimai papildomai iš vilniečių į savo kišenes susižėrė daugiau negu 50 mln. Eur.

Visi šie skaičiai ne iš piršto laužti. Tai liudija sausio 24 dieną Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegijos paskelbta nutartis. Teismas konstatavo, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas, 2015 m. gruodžio 11 d. panaikinęs Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (VKEKK) priimtus 2010 m. gruodžio 15 d. nutarimus „Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų UAB „Vilniaus energija“ ir „Dėl karšto vandens kainos dedamųjų UAB „Vilniaus energija“ nustatymo ir įpareigojęs VKEKK perskaičiuoti šilumos ir karšto vandens kainas, tinkamai vertino teisės aktus bei faktines ginčo aplinkybes, priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą, kurio naikinti ar keisti nėra pagrindo. Todėl šis Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimas paliktas nepakeistas, o pareiškėjų – VKEKK ir UAB „Vilniaus energija“ – apeliaciniai skundai atmesti. Ši nutartis galutinė ir neskundžiama.

Atrodytų, kad teismui šioje rezonansinėje byloje padėjus galutinį tašką, pagaliau buvo apginti sostinės gyventojų interesai ir lieka tik pasidžiaugti. Deja, nuotaikos nėra smagios. Pirmiausia todėl, kad tiesai, kuri iš karto aiški buvo visiems, išskyrus VKEKK ir UAB „Vilniaus energija“ bei kai kuriems teisėjams, įrodyti prireikė lygiai šešerių metų. Be to, sutartis su šilumos ūkio nuomininku baigiasi 2017 m. kovo 31 d. Jei VKEKK, gindama vartotojų interesus, skubiai neperskaičiuos bazinės šilumos ir karšto vandens kainų už 2011–2015 metus, po dviejų mėnesių neliks iš ko pusei milijono vilniečių išsireikalauti permokėtus pinigus. Siekiant apsaugoti gyventojų pasisavintus pinigus, Vilniaus miesto savivaldybės administracija turėtų skubiai per teismą taikyti apsaugos priemones ne mažesnei kaip 50 mln. Eur sumai, areštuojant kaltininkų – UAB „Vilniaus energija“ vadovų, valdybos narių – turtą, pinigines lėšas ir kt.

Teismas tašką padėjo, tačiau kova, kad būtų atstatyta teisybė, nesibaigė.

Matydami, kad Vilniaus miesto savivaldybė imtis priemonių neskuba, žengėme dar vieną žingsnį. Seimo frakcijos „Tvarka ir teisingumas“ atstovai, tarp kurių esu ir aš, vasario 3-ąją kreipėmės į Generalinę prokuratūrą dėl to, kad Prancūzijos koncerno „Veolia“ (buvusi „Dalkia“) valdoma UAB „Vilniaus energija“ dėl netinkamai nustatytų bazinių šilumos ir karšto vandens kainų per pastaruosius penkerius metus gavo per 100 mln. eurų nepagrįstų pajamų, kurias jau privalėjo grąžinti vartotojams, tačiau to nepadarė. Kiekvienam vilniečiui kas mėnesį buvo priskaičiuojama nepagrįstai apie 10 eurų. Padauginus iš penkių šildymo sezonų, susidarytų iki 300 eurų kiekvienam sąlyginiam vidutiniam apie 60 kvadratinių metrų dviejų kambarių butui, kuriuos vilniečiai permokėjo, tačiau niekas nesiima veiksmų, kad vilniečiai atgautų permokas.

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija jau konstatavo, jog šilumos kainos dedamosios yra apskaičiuotos neteisingai manipuliuojant finansiniais dokumentais, todėl dabar laikas Generalinei prokuratūrai pradėti ikiteisminį tyrimą dėl nusikalstamų veikų, numatytų Baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 2 dalyje – sukčiavimo siekiant didelės materialinės naudos ir taikyti numatytas procesines prievartos priemones, siekiant užtikrinti nukentėjusių šilumos vartotojų teises.