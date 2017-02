Dėl drėgstančių sienų kalti patys gyventojai…

Miškų gatvės 36 name gyvenanti moteris skundėsi, kad po pastato renovacijos jos bute ventiliacijos anga ne traukia orą, o pučia. Tokiu būdu į vidų patenka drėgnas oras ir kambario siena esanti šlapia.

„Kiek žinau, tokia problema vargina ne tik mane. Ir kai kuriuose kituose butuose gyventojai turi problemų dėl ventiliacijos, drėgsta sienos. Kur kreipiausi, visi nusiplauna rankas – atseit jie nekalti. Pagalbos nesulaukiau ir iš UAB „Ukmergės butų ūkis“. Nebežinau, kur ieškoti teisybės. Galbūt jūs padėsite išsiaiškinti, kas kaltas dėl padaryto broko, ir kas turi jį ištaisyti“, – kalbėjo laikraščio skaitytoja.

Ukmergiškės skundą peradresavome UAB „Ukmergės butų ūkis“ Pastatų administravimo skyriaus vadovui Andriui Kalesnikui. Jis patikino, kad jokio statybos broko čia nėra. Butų ūkio įmonės atstovas paaiškino, jog renovacijos metu išvalius ventiliacijos šachtas, gerokai pagerėjo oro pralaidumas: „Deja, kai kurie gyventojai savarankiškai, su niekuo nederinę yra persidarę ventiliacijos šachtas ar į jas įmontavę gartraukius, taip pat kai kuriuose butuose yra išvesta papildoma ventiliacija per sieną. Norint panaikinti šalto oro masių patekimą per ventiliacijos šachtas, būtina vėdinti patalpas. Be to, esant galimybei patartina įsirengti bute mechaninius ventiliatorius su atbuliniu vožtuvu. Įjungus ventiliatorių ir pravėrus langą, iš ventiliacijos šachtos pasišalins susidaręs šalto oro burbulas ir oras tekės įprastai – jis per ventiliacijos šachtas iškeliaus iš kambario.“

Pasak A. Kalesniko, dėl prastai veikiančios ventiliacijos kalti yra ne renovaciją atlikę statybininkai, o patys namo gyventojai. Žodžiu, vieni kažką padarė, o kenčia kiti…

„Noriu atkreipti dėmesį, kad Miškų g. 36 name veikia bendrija, tad daugelį gyventojams aktualių klausimų turėtų būti sprendžiama vietoje“, – pridūrė Pastatų administravimo skyriaus vadovas.

