Policijos metų rezultatai ir nauji tikslai

Ketvirtadienį rajono Policijos komisariato darbuotojai ir svečiai susirinko į gana netradicinę policijai vietą – Ukmergės kraštotyros muziejų. Čia vyko rajono policijos ataskaitinis susirinkimas.

Praėjusių metų pasiekimai

Renginyje be mūsų komisariato pareigūnų dalyvavo ir Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas Saulius Gagas, laikinai einanti teismo pirmininko pareigas Edita Zarembienė, rajono meras Rolandas Janickas ir kiti. Ukmergės RPK vadovas Mindaugas Petrauskas sveikino susirinkusius ir aptarė praėjusius bei ateinančius metus.

2016-ieji, anot rajono policijos vadovo, buvo išskirtiniai. Pagrindinė to priežastis – įvykdyta policijos reforma, kuri sukėlė daug įvairių atsiliepimų ir vertinimų.

Praėjusiais metais tokiame pat ataskaitiniame susirinkime M. Petrauskas buvo iškėlęs tris pagrindinius tikslus, į kuriuos turėjo būti orientuojamasi labiausiai – sisteminiai nusikaltimai, smurtiniai nusikaltimai ir narkotinės bei neteisėtai platinamos akcizinės prekės.

Praėjusių metų pradžioje rajono gyventojai dažnai kentėjo nuo kišenvagių, vienas po kito buvo deginami atliekų konteineriai. M. Petrauskas džiaugėsi, kad šiuos sisteminius nusikaltimus pavyko pažaboti. Rugsėjo 17-ąją sėkmingos operacijos metu pareigūnams pavyko sulaikyti tris Panevėžyje gyvenančius romų tautybės asmenis, kurie užsiėmė kišenvagystėmis. 2015-aisiais dėl šios problemos buvo pradėta septyniolika ikiteisminių tyrimų, 2016-aisiais – septyni. Po sėkmingos operacijos tokio tipo nusikaltimų nebepasikartojo.

Sulaikius kaltininką ramybė įsivyravo ir atliekų konteinerių aikštelėse. Per 2015 metus buvo sudeginta net šešiasdešimt konteinerių, pernai – 7. Policija šiems nusikaltimams išaiškinti skyrė daug dėmesio. Pasirodo, kad nusikaltėlis buvo vienas žmogus ir jo apetitas augo. Jis nebepasitenkino vien konteineriais ir vėliau sudegino kelis automobilius bei garažą. Šalia vieno nuniokoto pastato padegėjas ir buvo sulaikytas. Kaltininkas – neseniai už padegimus iš įkalinimo įstaigos paleistas 1993 metais gimęs ukmergiškis piromanas.

Smurto artimoje aplinkoje mastai rajone, kaip ir visoje šalyje, nemažėja. Be saiko alkoholį vartojantys ir po to vieni kitiems į atlapus kimbantys sutuoktiniai, kaimynai ar tėvai su vaikais turi būti tramdomi įvairiomis priemonėmis. M. Petrauskas džiaugėsi, kad šioms problemoms spręsti vis daugiau dėmesio skiria ir valstybė. Specialius kursus turi praeiti tiek šeimos smurtautojas, tiek smurtą patyręs žmogus. Tikimasi, kad per ilgą laikotarpį tai duos naudos. Pastaraisiais metais fiksuojama apie šimtą pradėtų ikiteisminių tyrimų dėl smurto artimoje aplinkoje: 2015-aisiais jų buvo 98, pernai – 93.

Didelį dėmesį policijos pareigūnai teikia ir nelegalių cigarečių prevencijai. Statistika rodo, kad per 2015 ir 2016 metus buvo konfiskuota po daugiau nei 9 000 nelegalių cigarečių pakelių. Tuo tarpu 2014-aisiais šis skaičius buvo kelis kartus mažesnis.

M. Petrauskas, komentuodamas šiuos skaičius, ne tik džiaugėsi pareigūnų darbu, bet ir pažymėjo, kad vis didesnis ir visuomenės indėlis. Ji nebesitaiksto su nelegaliomis kontrabandinėmis prekėmis. Daug atvejų yra išaiškinama būtent po gyventojų pranešimų.

Paskutinis iš svarbiausių metų dalykų – narkotinės medžiagos. Ši problema, anot policijos viršininko, buvo ir bus tarp pagrindinių ir labiausiai policijos dėmesio reikalaujančių dar ne vienerius metus. Su narkotinių medžiagų prekybos tinklu yra kovojama visais būdais. Nors lyginant 2015 ir 2016 metus pradėtų ikiteisminių tyrimų skaičius beveik nesikeičia, atitinkamai 18 ir 17, M. Petrauskas džiaugėsi, kad pernai vienos operacijos metu pavyko sulaikyti asmenį, kuris su savimi turėjo net 300 narkotinės medžiagos tablečių.

Ateities dėmesys – trims sritims

Būtent narkotinės medžiagos ir nelegalių cigarečių platintojų bei naudotojų pažabojimas toliau išlieka vieni pagrindinių rajono Policijos komisariato tikslų. Policijos vadovas sako, kad kovą su narkotikais stabdo visuomenės požiūris: „Dalis visuomenės, o ypač jaunimas, toleruoja narkotines medžiagas, ypač silpnesnes, kaip pavyzdžiui, marihuaną.“

Dėmesys taip pat bus sutelktas į eismo saugumą. Nuo sausio pirmos dienos pasikeitus nuobaudoms už vairavimą apsvaigus neatsakingiems vairuotojams grės baudžiamoji atsakomybė, todėl vairuotojai sulauks akylesnio pareigūnų žvilgsnio.

Policijos komisariatas turi tikslą, kad pareigūnai būtų itin aktyvūs. Norima užkardyti negalimas veikas, kol jos dar neperauga į didesnes problemas.

Bendradarbiavimo svarba

M. Petrauskas džiaugėsi, kad ataskaitinis susirinkimas vyko muziejuje. Anot jo, šis faktas tik patvirtina, kaip toli pažengęs Policijos komisariato ir miesto bendruomenės, valdžios ir kitų įstaigų bendradarbiavimas. Renginį organizuoti muziejuje pasiūlė pati jo direktorė Vaidutė Sakolnikienė.

M. Petrauskas pabrėžė, kad rajonas priklauso gyventojams, juo rūpinasi meras, Tarybos nariai, o policijos pareigūnai visada yra greta ir padeda įgyvendinti bendrus tikslus.

Renginio metu kalbėjęs rajono meras R. Janickas Policijos komisariatą pavadino pavyzdžiu kitiems. Meras džiaugėsi, kad periodiškai vyksta rajono ir policijos vadovų susitikimai, kurie yra ne šiaip formalumas, o esamos ar numatomos bėdos susirinkus sprendžiamos „čia ir dabar“.

Didelę bendradarbiavimo svarbą pabrėžė ir rajono bendruomenės pareigūnė Ingrida Juzėnienė. Ji teigė, kad vis daugiau naudos duoda pareigūnų apsilankymai seniūnijose, mokymo įstaigose. Tai rodo ir aktyvus jaunimo įsitraukimas į policijos veiklą. Policijos saugaus eismo klasėje kasmet apsilanko daugybė vaikų. Šiuo metu rajone yra net 55 policijos rėmėjai. Prieš trejus metus jų buvo 21. Tikimasi, kad šis skaičius dar labiau augs.

Dainiaus VYTO nuotraukos