Pagrindinėje miesto sankryžoje veidrodžio nebus

Praėjusiame rajono savivaldybės Saugaus eismo komisijos posėdyje buvo iškeltas klausimas dėl galimybės pagrindinėje miesto sankryžoje pastatyti veidrodį. Jis neva turėtų padėti vairuotojams, kurie jau išjungus šviesoforą atvažiuoja Vilniaus gatve ir nori pasukti į kairę, į Kęstučio aikštę. Šioje vietoje matomumas ribotas, todėl vairuotojai dažnai sunkiai pastebi Vytauto gatve atvažiuojančias mašinas.

Atlikus nedidelį tyrimą nuspręsta šios minties atsisakyti. Anot Saugaus eismo komisijos, norint čia įrengti veidrodį, tektų kirsti medžius, tačiau vis tiek nebūtų užtikrintas geras matomumas. Be to, pagrindinės miesto sankryžos laukia pertvarka. Šiuo metu jau yra nupirktas projektinis pasiūlymas. Norima, kad čia atsirastų žiedinė sankryža. Jeigu to neleis paveldosaugininkai, projektuotojų bus prašoma pateikti įmanomus sankryžos patobulinimo būdus.

Be to, veidrodis čia bus dar mažiau reikalingas šiltuoju metų laiku. Pavasarį, kai dienos taps ilgesnės, numatoma šviesoforus sureguliuoti taip, jog jie veiktų ne iki 20 valandos, kaip iki šiol, o iki 22 valandos.

Veidrodžio įrengimo prašė ir V. Kudirkos skersgatvio gyventojai. Jų teigimu, kelio vingyje nesimato priešpriešais atvažiuojančių automobilių. Komisija, išnagrinėjusi šį prašymą, nusprendė, kad būtinybės veidrodžiui čia taip pat nėra. Matomumas šioje vietoje nėra labai blogas, o važiuojant tvarkingai dešine kelio puse problemų neturėtų kilti. Netoliese esantį kitą veidrodį gyventojai, gavę leidimą, įsirengė už savo lėšas. Tokį pat sprendimą komisija siūlo ir V. Kudirkos skersgatvio gyventojams.