Mokesčių pakeitimai 2017-aisiais

Finansų ministerija primena šiais metais įsigaliosiančius pagrindinius mokesčių pakeitimus.

Gyventojų pajamų mokestis

Nuo 2017 m. sausio 1 d. neapmokestinamųjų pajamų dydis (NPD) didėja nuo 200 iki 310 eurų. Šeimoms, auginančioms vaikus, papildomas NPD didėja nuo 120 iki 200 eurų už kiekvieną vaiką.

Kartu padidintas ir NPD negalią turintiems gyventojams, atsižvelgus į jų neįgalumo lygį. Asmenims, kurių darbingumas siekia 30–55 procentus, NPD didėja iki 320 eurų. Tuo metu asmenims, kurių darbingumas 0–25 procentai, bei tiems, kuriems nustatytas sunkus neįgalumo lygis, šis dydis siekia 380 eurų.

Maksimalus mėnesio NPD – 310 eurų – bus taikomas, jei gyventojo pajamos neviršija minimalios mėnesinės algos, galiojusios einamųjų metų pradžioje, dydžio – 2017 m. sausio 1 d. šis dydis sieks 380 eurų. Jei gyventojo pajamos viršys minėtą dydį, pagrindinis NPD bus mažinamas – kiekvienam 100 eurų papildomų pajamų bus taikomas 50 eurų mažesnis NPD, o gavus 1 000 eurų atlyginimą, NPD nebus taikomas.

Padidinus neapmokestinamuosius dydžius: atlyginimas „į rankas“ asmenims be vaikų maksimaliai didėja 18 eurų per mėnesį, asmenims, kurie šeimoje augina 2 vaikus, didėja 28 eurais per mėnesį, asmenims, vieniems auginantiems 2 vaikus, didėja 37 eurais per mėnesį.

Gyvybės draudimo įmokų ir įmokų į III pakopos pensijų fondus atskaitymo apribojimai: nustatoma maksimali – 2 000 eurų per metus sumokėtų gyvybės draudimo įmokų ir įmokų į III pakopos pensijų fondus suma, kuri galės būti atimama iš pajamų. Gyventojas galės atgauti iki 300 eurų.

Pridėtinės vertės mokestis

Nuo 2017 m. sausio 1 d. nustatomas lengvatinis 5 procentų tarifas nekompensuojamiesiems receptiniams vaistams, kurių išorinės pakuotės apmokestinamoji vertė yra didesnė negu 300 eurų.

Iki 2017 m. gegužės 31 d. pratęstas lengvatinio 9 procentų tarifo taikymas centriniam šildymui.

Akcizai

Nuo 2017 m. kovo 1 d., įgyvendinant ES teisės aktų reikalavimus, cigaretėms specifinis akcizų tarifas didėja apie 10,5 proc., minimalus akcizų tarifas – apie 6 proc. iki 90 eurų už 1 000 cigarečių. Cigarams ir cigarilėms akcizų tarifai didėja apie 12 proc. iki 33 eurų už kilogramą. Dėl mokestinių pakeitimų cigarečių pakelis vidutiniškai pabrangtų apie 16 euro centų (pigiausios cigaretės – apie 12 euro centų), cigarilių pakelis – apie 14 euro centų, tačiau galutiniai kainų pokyčiai priklausys nuo gamintojų, didmenininkų ir mažmenininkų kainodaros sprendimų.

Nuo 2017 m. kovo 1 d. akcizų tarifai alui didėja 112 proc., vynui ir kitiems fermentuotiems gėrimams bei tarpiniams produktams – nuo 92 iki 111 proc., etilo alkoholiui – apie 23 proc.

Dėl akcizų tarifų padidinimo pusė litro alaus brangtų apie 14 euro centų, vynas ir kiti fermentuoti gėrimai (iki 8,5 laipsnio stiprumo) – apie 21 euro centą, stipresni nei 8,5 laipsnio vynas ir kiti fermentuoti gėrimai – apie 53 euro centus, kiti spiritiniai gėrimai – apie 0,72 euro už pusę litro. Galutiniai kainų pokyčiai priklausys nuo gamintojų, didmenininkų ir mažmenininkų kainodaros sprendimų.

