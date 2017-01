Kino mėgėjams – nemokama filmų platforma

Lina MAŽEIKAITĖ

Kultūros ministerija pažymi, kad Lietuvoje nuo 2015 m. veikianti tiek archyvinių, tiek naujų lietuviškų filmų platforma „Kino fondas“ vis labiau populiarėja tarp žmonių, kurie filmus žiūri tik legaliai. Tačiau inicijuota apklausa rodo, kad vis dar nemažai tokių, kurie ne tik nenori mokėti už kino teatro bilietą, bet ir nesinaudoja legaliai veikiančia nemokama kino filmų platforma, piratauja nelegaliose interneto svetainėse.

Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų bendrovė „Spinter tyrimai“ atliko susidomėjimo lietuvišku kinu tyrimą skirtinguose šalies regionuose, iš viso 65-uose taškuose. Apklausa parodė, kad šiais laikais kino filmus žmonės dažniausiai žiūri namuose, per televizorių, – taip atsakė net 68 procentai respondentų ir tik 9 procentai teigė filmus žiūrintys kino teatruose. Be to, didelė dalis jų nežiūrės filmo, jei jo patrauklumo ir bilieto kainos santykis nebus lygiavertis. Kaina lemia apsisprendimą, ir jei ji per aukšta – 36 procentai žmonių seanso kino teatre tiesiog atsisako.

Lietuviškus filmus kino teatruose apklaustieji žiūri rečiau nei kartą per metus, tokių buvo net 39 procentai. Didmiesčiuose rezultatai džiugina labiau: žmonės apsilanko kino teatre dažniau nei kartą per tris mėnesius.

Televizija – išeitis lietuviškų filmų mėgėjams: 85 procentai jų renkasi tautinę produkciją rodančią LRT ir jos mediateką (14 proc.), penktadalis lietuvišką filmą mėgsta pasižiūrėti kino salėse, 4 procentai renkasi kinofondas.lt interneto svetainę, leidžiančią peržiūrėti bene 300 lietuviškų filmų nešiojamame kompiuteryje arba atsisiuntus mobiliąją aplikaciją į išmanųjį telefoną ar planšetę.

Šioje platformoje yra daug lietuviškų vaidybinių ir istorinių dokumentinių filmų. Visus šiuos filmus galima pasižiūrėti nemokamai. Taip pat „Kino fondas“ kaupia filmus, pasirodžiusius pastaraisiais metais. Vienas tokių – Algimanto Puipos „Edeno sodas“. Kai kurie naujausi filmai turi peržiūros mokestį, bet jis yra nedidelis – nuo 1,49 iki 2,49 euro. Projektas yra dalinai finansuojamas iš Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos administruojamos kūrybinės veiklos, autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos programos.