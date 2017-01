Broliams bus skirtos nuobaudos

Pastarosiomis dienomis internetinėje erdvėje pasklido videoįrašas, kuriame nufilmuoti Ukmergės rajono policijos komisariato patruliai Rimgaudas Gavėnas ir Meinardas Bagdonavičius. Įrašo autoriai, be kita ko, kaltina pareigūnus įgaliojimų viršijimu. Tačiau atsakyti turės ne pareigūnai, o įstatymui nusižengę du broliai.

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos poskyrio specialistė Asta Krogertienė „Gimtajai žemei“ papasakojo, jog šis didelio susidomėjimo sulaukęs įrašas nufilmuotas Jakutiškių kaime. Patruliuodami pareigūnai pastebėjo pievoje (valstybinėje žemėje), šalia gatvės, važinėjantį be valstybinių numerių keturratį, netoliese stovėjo vaikas. Patruliai paprašė, kad 16-metis vairuotojas pateiktų dokumentus. Tačiau šis jų neturėjo. Keturratį vairavęs jaunuolis bei šalia buvęs jo 26- erių metų brolis su pareigūnais elgėsi įžūliai ir nepagarbiai. Be to, vyresnysis brolis filmavo ir, būdamas viešoje vietoje, vartojo alkoholinį gėrimą.

Pasak A. Krogertienės, dėl Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse numatytų pažeidimų abiem broliams bus paskirtos administracinės nuobaudos: vienam – už vairavimą be teisių, kitam – už statutinių valstybės pareigūnų teisėtų reikalavimų nevykdymą.

„Rajono Policijos komisariato vadovai, peržiūrėję įrašą, policijos pareigūnų veiksmuose tarnybinės veiklos pažeidimų nenustatė. Policijos komisariate oficialių skundų dėl pareigūnų veiksmų nėra gauta. Minimas nepilnametis praėjusių metų rugpjūtį dalyvavo eismo įvykyje, kurio metu, įtariama, su motociklu partrenkė mergaitę. Dėl šio įvykio atliekamas ikiteisminis tyrimas“, – sakė Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos poskyrio specialistė.

„G. ž.“ inform.