Siūloma didinti karšto vandens skaitiklių aptarnavimo mokestį

Kitą savaitę rajono Tarybos posėdyje numatoma svarstyti klausimą „Dėl UAB „Ukmergės šiluma“ atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo“. Sprendimo projekte siūloma pritarti bendrovės pateiktam atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo 2016–2021 m. veiklos planui bei nustatyti atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestį – 0,69 Eur be pridėtinės vertės mokesčio (PVM) per mėnesį už vieną karšto vandens apskaitos prietaisą. Jeigu šiam sprendimo projektui Savivaldybės taryba pritars, nauja kaina įsigalios 2017 metų vasario 1 dieną. Šiuo metu šis mokestis yra 0,53 Eur be PVM.

UAB „Ukmergės šiluma“ direktorius Vydas Paknys „Gimtajai žemei“ sakė, kad rajono Savivaldybės tarybai 2010 metais priėmus sprendimą vienašališkai nutraukti 2000-aisiais sudarytą šilumos ūkio nuomos sutartį su UAB „Miesto energija“, šilumą ir karštą vandenį Ukmergės miesto ir Šventupės gyventojams pavesta tiekti UAB „Ukmergės šiluma“. 2013 metais Savivaldybės taryba taip pat įpareigojo šią bendrovę pakeisti visus anksčiau šilumos ūkio nuomininkams UAB „Miesto energija“ priklausiusius skaitiklius.

„Per 2015–2016 metus baigėme visų vartotojų karšto vandens matavimo prietaisų keitimą, todėl dabar jie visi yra mūsų bendrovės nuosavybė“, – pasakojo V. Paknys.

Šiuo metu UAB „Ukmergės šiluma“ turi 6 762 karšto vandens vartotojus, kurių butuose įrengta 9 590 karšto vandens skaitiklių.

Direktorius teigė, kad Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu „Dėl teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių grupių ir laiko intervalų tarp periodinių patikrų sąrašo patvirtinimo“ patvirtintas karšto vandens skaitiklio metrologinės patikros periodiškumas – 6 metai. „Bendrovė, vadovaudamasi minėtu nutarimu, 2016–2021 metais pagal sudarytą planą atliko ir planuoja atlikti karšto vandens skaitiklių keitimą/patikrą“, – kalbėjo įmonės vadovas.

Pagal šį planą 2016 metais turi būti patikrinti arba pakeisti 800 skaitiklių, 2017 m. – 1 000, 2018 m. – 1 400, 2019 m. – 1 800, 2020 m. – 2 200, 2021 m. – 2 390 karšto vandens montavimo prietaisų.

Komentuodamas, kodėl nustatytas būtent 0,69 Eur karšto vandens skaitiklio aptarnavimo mokestis, V. Paknys paaiškino, jog kaina buvo skaičiuojama vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimu patvirtinta „Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio skaičiavimo metodika“.

Vadovas teigė, jog skaičiuojant šį mokestį buvo įvertinti būtinosios apskaitos prietaisų aptarnavimo sąnaudos, veiklos sąnaudų dalis ir normatyvinis pelnas.

Projektą dėl atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklos plano bei atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio nustatymo posėdžiuose jau svarstė ir jam pritarė darbo grupė, sudaryta šilumos ūkio klausimams spręsti, UAB „Ukmergės šiluma“ valdyba bei Savivaldybės tarybos Savivaldybės ūkio komitetas.